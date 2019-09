Netanyahu ütles videosõnumis, et eelistab parempoolset koalitsiooni, kuid valimistulemused teevad selle võimatuks, kutsudes Gantzi moodustama "laiapõhjalist ühtsusvalitsust".

Sinivalget allianssi juhtiv Gantz on küll varem teinud Netanyahu erakonnale Likud ettepaneku ühtsusvalitsus moodustada, kuid on välistanud osalemise korruptsioonisüüdistusega silmitsi seisva Netanyahu juhitavas valitsuses.

Esialgsete valimistulemuste järgi saavad Sinivalge allianss ja Likud 120-kohalises parlamendis vastavalt 33 ja 32 saadikukohta. Tulemus ei võimalda kummalgi erakonnal koos väiksemate erakondadega stabiilset enamusvalitsust moodustada.

Netanyahu on valitsenud seni marurahvuslike ja paremäärmuslike pisiparteide toel.

Kolmapäeva õhtul ütles Netanyahu, et on olemas vaid kaks valikuvõimalust valitsuse moodustamiseks. "Minu juhitav valitsus või ohtlik valitsus, mis sõltub araablaste parteidest," sõnas peaminister.

"Praegusel ajal, rohkem kui kunagi varem kui me seisame silmitsi julgeolekualaste ja poliitiliste väljakutsetega, ei saa olla, et moodustatakse valitsus, mis sõltub antisionistlikest araablaste parteidest," ütles ta.

Netanyahu hoiastas valimiskampaania ajal korduvalt, et vasakpoolsed ja araablastest valijad tulevad tema kukutamiseks massiliselt valima.

Knesseti suuruselt kolmandaks jõuks tõuseb ilmselt 13 kohaga peamiselt araablaste parteidest koosnev Ühisnimekiri. Ekskaitseminister Avigdor Liebermani marurahvuslik Yisrael Beitenu saab ilmselt üheksa mandaati.

"Netanyahu ajastu on läbi," ütles üks Ühisnimekirja liidreid Ahmed Tibi. "Kui Gantz helistab, ütleme talle meie tingimused tema toetamiseks."

Endine sõjaväejuht Gantz kordas kolmapäeval Tel Avivis varasemaid üleskutseid laiapõhjalise ühtsusvalitsuse moodustamiseks, kuid manitses ootama ära lõplikud valimistulemused.

"Me kavatseme tegutseda laiapõhjalise ühtsusvalitsuse moodustamiseks, mis väljendaks rahva tahet," sõnas Sinivalge alliansi juht. "Me alustame läbirääkimisi ja ma räägin läbi kõigiga," lubas ta.

Lieberman on kutsunud looma ühtsusvalitsust koos mõlema suurjõuga. "Meie jaoks on olemas vaid üks valikuvõimalus. See on moodustada laiapõhjaline, liberaalne ja rahvuslik ühtsusvalitsus" Yisrael Beitenu, Sinivalge alliansi ja Likudi vahel," lausus endine kaitseminister.

Aprillikuistel valimistel võitsid Netanyahu erakond Likud ja seda toetavad parempoolsed väikeparteid knessetis enamuse, kuid peaminister ei suutnud veenda valitsust toetama Liebermani. Netanyahu soostus seejärel uute valimistega.

Iisraeli president Reuven Rivlin lubas teha kõik endast oleneva, et leida riiki tabanud poliitilisele kriisile lahendus ja vältida lühikese aja jooksul kolmandate üldvalimiste korraldamist.