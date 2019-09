Iisraeli valimiskomisjoni andmed andsid Gantzi Sinivalgele alliansile 33 saadikukohta 120-kohalises knessetis Netanyahu Likudi 31 koha vastu, kui loetud olid peaaegu kõik hääled.

Komisjoni teatel tehakse lõplikud tulemused teatavaks kolmapäeval ja enne seda võib aset leida muutusi.

Komisjon teatas, et reedesed tulemused ei sisalda 14 valimisjaoskonna protokolle, kus kestab tulemuste kontroll. Iisraeli meedia teatel tähendab see, et loetud on 99,8 protsenti häältest.

Kolmandat kohta hoiab värsketel andmetel araablaste parteide Ühisnimekiri 13 saadikukohaga, neljas on üheksa mandaadiga ultraortodokssete juutide erakond Shas.

Kaheksa kohta on saamas teine ultraortodokside erakond Ühendatud Toorajudaism ja ekskaitseminister Avigdor Liebermani ilmalik marurahvuslik Yisrael Beitenu.

Valimistulemused seavad ohtu kümme aastat Iisraeli valitsenud Netanyahu poliitilise tuleviku.

Seni marurahvuslike, äärmuslike ja ultraortodokssete erakondade toel valitsenud Netanyahu tegi neljapäeval Gantzile ettepaneku moodustada ühtsusvalitsus.

Gantz, kes on varem korduvalt kutsunud Iisraelis ühtsusvalitsust moodustama, vastas hiljem neljapäeval, et ta sobiks kõige paremini võimaliku ühtsusvalitsuse juhiks.

"Avalikkus hääletas selgelt ühtsuse poolt," ütles Gantz. "Sinivalge on minu kõnelemise hetkel võitnud 33 kohta, Netanyahu pole saanud piisavat enamust, et moodustada soovitud koalitsiooni," sõnas endine relvajõudude ülem.

"Me kuulame kõiki, kuid me ei aktsepteeri meile peale surutud mandaate," sõnas ta.

Gantz on küll varem teinud Likudile ettepaneku ühtsusvalitsus moodustada, kuid on välistanud osalemise korruptsioonisüüdistusega silmitsi seisva Netanyahu juhitavas valitsuses.

President Reuven Rivlin ütles neljapäeval, et alustab valitsuskonsultatsioone pühapäeval.