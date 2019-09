Esialgsetel andmetel sai Netanyahu Likud 120-kohalises parlamendis 31 ja Gantzi tsentristlik Siniv-Valge allians 32 kohta. Kumbki partei ei ole aga saanud enamust ka koos oma liitlastega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaalukeeleks osutub endise kaitseministri Avigdor Liebermani partei Meie Kodu On Iisrael. Tema rahvuslikul parteil on esilagsetel andmetel üheksa kohta.

Lieberman rõhutas kolmapäeval taas, et Netanyahu Likud peab ortodokssete juutide asemel võtma koalitsiooni oma rivaali Benny Gantzi tsentristliku Sini-Valge alliansi. Vaid sellises koalitsioonis näeb Lieberman ka ennast.

"Tulemus on selge! Kõik, mida me valimiskampaania ajal rääkisime, on osutunud õigeks. On ainult üks võimalus - rahvuslik ühtsusvalitsus - liberaalne laiapõhjaline valitsus ja me ütleme veel kord, et me ei liitu ühegi teise kooslusega," rääkis ta.

Vaatlejate hinnangul on tekkinud olukorras kolm võimalust: Likud ja Sini-Valge allianss teevadki koalitsiooni, kuid Netnayahu peab Likudi eesotsast lahkuma. Teiseks, Lieberman mõtleb imekombel ümber ja teeb ikkagi liidu Netanyahu ja ortodokssete juutidega. Seda ei mõistaks tema valijad aga iial. Kolmandaks, tuleb hakata valmistuma uuteks valimisteks, mis ei pruugi anda paremat tulemust.

Iisraeli ühiskonna suurimaks vaenlaseks on kujunenud killustatus.

"Lahendust näha pole. Rahvas on jagunenud parempoolseteks ja vasakpoolseteks, juutideks ja araablasteks, usklikeks ja ilmalikeks. Me oleme tupikus. Mõlemal rindel saab olema väga raske valitsust moodustada," kommenteeris kohvipoe omanik Yossi Zarifi.

Liebermani idee koalitsioonist Likudi ja Sini-Valge allianssiga sunniks ühiskonda suuremale koostööle olukorras, kus tegelikult üritataksegi ajada ühte asja.

"Koalitsioonis, kuhu kuuluksid Sini-Valge allianss ja Likud ning muidugi ka Liebermani partei, näeksime suurt hulka erimeelsusi riigi ja religiooni teemadel

või ultraortodokssete juutide armeesse saatmise küsimuses, kuid me ei näeks erimeelsusi sellistes küsimustes nagu Iraan, Gaza või julgeolek üldisemalt," rääkis Jeruusalemma julgeolekuinstituudi teadur Emanuel Navon.

Knesseti suuruselt kolmandaks jõuks tõuseb aga tõenäoliselt peamiselt araablastest koosnev Ühisnimekiri, mis võib saada kuni 12 kohta. On saanud tavaks, et araablased ei toeta ühtegi juudist peaministrikandidaati. Nüüd võib neil tekkida võimalus Netanyahut konkreetselt takistada, kui nad Gantzi toetaks.

Netanyahu teatas, et tahab Iisraelile tugevat valitsust

Netanyahu ütles ööl vastu kolmapäeval valimistulemusi oodates, et tahab Iisraelile eelkõige moodustada tugevat valitsust.

"Lähipäevil alustame läbirääkimisi tugeva sionistlikku valitsuse moodustamiseks, et ära hoida ohtliku sionismivastase valitsuse moodustamine," ütles Netanyahu Tel Avivis toetajatele.

Netanyahu peamine rivaal Benny Gantz kutsus ööl vastu kolmapäeval valimistulemusi oodates üles laiapõhjalise ühtsusvalitsuse moodustamisele.

"Me kavatseme tööd teha laiapõhjalise ühtsusvalitsuse moodustamiseks, mis esindaks võimalikult paljude inimeste tahet," ütles Gantz Tel Avivis toetajatele.

Endise kaitseministri Avigdor Libermani marurahvusliku partei Israel Beiteinu toetus oli küsitlustes kaheksa ja kümne koha vahel ning sellest võib saada kaalukauss valitsuskoalitsiooni moodustamisel. Liberman kutsus öösel üles samuti ühtsusvalitsuse moodustamisele.

Tegemist on teiste üldvalimistega viimase viie kuu jooksul.