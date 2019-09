Prantsuse president Emmanuel Macron ja Itaalia peaminister Giuseppe Conte tahavad Euroopa Liidu rändepoliitikat ümber teha, nii et selles osaleksid kõik Euroopa Liidu riigid. Kõrvalejääjaid ootaks rahaline karistus. Itaalia pakutud uus rändemehhanism pannakse selle esialgsel kujul euroliidu siseministrite lauale esmaspäeval. Mart Helme kohale ei lähe.

"Me näitame oma sümboolse mitte kohal viibimisega, et me selle teema juures ei kavatse mingit diskussiooni alustada. Me ei kavatse lasta tõmmata ennast mingisugusesse arutelusse. Eesti ei võta vastu immigrante mingisuguse keskse jagamismehhanismi alusel," ütles Helme ERR-ile.

"Selge on see, et see ettepanek toetust ei leia. Selge on see, et selle ettepanekuga tullakse üha uuesti ja uuesti välja. Ja selge on see, et diskussioon jätkub oktoobri algul järgmisel kohtumisel. Ja seal loomulikult on see teema uuesti üleval," rääkis Helme.

Helme lisas, et neid riike, kes ei nõustu immigratsiooni niisuguse käsitlusega, mida praegu välja pakutakse, on oluliselt rohkem kui ainult Eesti.

Reinsalu: Eesti ei ole kohtumisele kutset saanud

Välisminister Urmas Reinsalu ütles, et Maltal pole esmaspäeval mingisugust Euroopa Liidu kõigi siseministrite arutelu ja Eestit pole sellele kutsutud.

"Maltal kohtuvad Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa, Malta, eesistujariik Soome ja Euroopa Komisjoni esindajad. Need riigid arutavad võimalikku riikidevahelist ja kokkuleppelist ühist skeemi laevadelt sadamatesse jõudnud pagulaste ümberjagamiseks," selgitas Reinsalu Facebookis.

Reinsalu sõnul ei ole Eesti väljendanud oma nõusolekut selle skeemiga ühineda ning seetõttu pole ka mingeid kutseid esitatud. "Omaette küsimus on Euroopa Liidu tasemel ettepanek luua kohustuslik ümberjagamisskeem, seda ei ole Eesti varem toetanud ega toeta ka nüüd," lisas välisminister.

Ka siseministeerium lükkas hiljem ümber väite nagu Helme boikoteeriks esmaspäevast kohtumist.

"Esmaspäeval EL-i siseministrite korralist kohtumist ei toimu. Tegemist on valitud riikide kohtumisega, kus osaleb väike hulk riike ning Eesti siseminister pole sinna kutset saanud. Ametlik EL-i siseministrite kohtumine toimub 8. oktoobril ja seal siseminister Helme osaleb," teatas ministeerium.