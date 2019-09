Koos olemasoleva andmekeskusega tõstab see Google`i investeeringu Haminasse kahe miljardi euroni, vahendas Yle.

Google teeb investeeringud mitme aasta jooksul. Soomesse investeeritav raha on osa kolme miljardi suurusest investeeringust Google`i Euroopas asuvatesse andmekeskustesse.

Google`il on plaanis Hamina andmekeskuste jaoks hakata kasutama Soomes toodetavat tuuleenergiat. Koostamisel on kaks tuuleenergiaprojekti, mille energia katab Hamina laiendatava andmekeskuse elektrivajaduse. Tuuleparkide võimsuseks on 255 MW.

Teise tuulepargi rajab Google Kainuusse. Piiparinmäe tuuleparki hakatakse juba tänavu ehitama, seda ilma Soome riigi toetuseta ning see hakkab elektrit tootma juba 2020. aastal.

Peaminister Rinne märkis, et Google`i investeering näitab, et Soome on väga hea koht investeerimiseks. Tema sõnul on Soome tugevusteks stabiilsus, turvalisus, oskusteabe olemasolu ja ühiskondlik usaldus.

Google`il on olnud andmekeskus Haminas juba aastaid, see rajati 800 miljoni euro eest Stora Ensole kuulunud vabrikusse.

Pichai märkis neljapäeval tehtud blogipostituses, et Google on teinud oma ajaloo suurima taastuvenergia investeeringu. Lepingud tuule- ja päikesenergia tootmiseks sõlmitakse Pichai sõnul Euroopas, USA-s ja Tšiilis. Pichai lubas lisainfot investeeringute kohta anda reedel.