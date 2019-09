Tai pangad kasutavad klientide tuvastamiseks näotuvastust

Tai kommertspangad on hakanud klientide identifitseerimiseks kasutama näotuvastust.

Pangad loodavad sellega vähendada kontorite töökoormust ja senisest rangemat nn tunne klienti põhimõtte järgimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pangad kasutavad Jaapani infotehnoloogiaettevõtte NEC tehnoloogiat.

Tais on aastaid olnud probleemiks pettused, milles on kasutatud valeidentiteeti ja dokumentide võltsimist. Samuti on kurdetud avalduste pika menetlusaja pärast kommertspankades.

Näotuvastusega saab võimalikuks pangateenuste osutamine ööpäevaringselt.

Paljudes riikides pole taristut sellistele Eestis levinud lahendustele isikute tuvastamisel nagu ID-kaart ja mobiil-ID. See sunnib otsima teisi lahendusi nagu inimese biomeetrilised andmed, mida laialdaselt kasutatakse juba maailma lennujaamades.