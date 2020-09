IT-ettevõte NtechLab, mis on Moskva linnavalitsuse partner näotuvastussüsteemi käivitamisel, alustas pilootprojektidega veel kümnes Venemaa linnas, teatas ajaleht Kommersant.

Üks linnadest, kus näotuvastust juurutama hakatakse, on Nižni Novgorod ning sinna seatakse üles 3000 kaamerat. Need paigaldatakse bussipeatustesse, avalikku ruumi ning näiteks ka hoonete fonolukkude juurde.

"Süsteemi hakatakse kasutama nagu ka Moskvas karantiinireeglite eirajate ja siseministeeriumi andmebaasis olevate kurjategijate leidmiseks," kirjutas Kommersant.

Kogu Venemaal on taolise süsteemi ehitamine praegu siiski keeruline, kuna linnad ei suuda rahapuudusel seda tellida, märgib leht. Ühes linnas läheks sellise süsteemi ehitamine maksma umbes 100-110 miljonit rubla (1,1-1,2 miljonit eurot).

Demokraatlikes riikides on näotuvastuse massilist kasutamist taunitud, kui inimeste privaatsust rikkuvat tegevust. Samas on see väga laialt kasutusel kompartei juhitud Hiinas.