Sloveenia lennufirma Adria Airways peatas likviidsusprobleemide tõttu kõik teisipäevased ja kolmapäevased lennud, aga teatas, et käivad kõnelused tegevuse jätkamiseks.

"Otsus peatada ajutiselt kogu lennutegevus tehti, sest praegu puudub värske raha lendude jätkamiseks," teatas lennufirma esmaspäeva hilisõhtul oma veebilehel ja soovitas reisijatel jälgida olukorra arenemist veebilehel.

Rahalistes raskustes ettevõte lisas, et "peab võimalike investoritega intensiivseid kõnelusi lahenduse leidmiseks".

Sloveenia riik müüs Lääne-Balkanil ja mujal Euroopas regionaalseid lende tegeva firma 2016. aastal Saksa investeerimisfondile 4K.

Uue omaniku all on lennufirma aga jätkanud kahjumi teenimist ja Sloveenia meedia spekuleeris pärast kahe selle lennuki maandamist läinud nädalal, et peagi võib tulla pankrot.

Peaminister Marjan Šarec kinnitas, et Adria Airways taotles valitsuselt tegevuse jätkamiseks finantsabi, kuid kuna tegu on erafirmaga, ei saa riik midagi teha.

"Me kõik teame, et see oleks raha tuulde loopimine," ütles Šarec varem sel nädalal.