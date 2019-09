Sloveenia lennufirma Adria Airways on rahaliste raskuste tõttu viimastel päevadel kõik lennud ära jätnud, kuid Nordica, kellel on Adia Airwaysi vastu ligi seitsme miljoni euro suurune nõue piletimüügi eest, pole kaotanud lootust see raha kunagiselt partnerilt kätte saada.

Adria Airways peatas likviidsusprobleemide tõttu kõik teisipäevased ja kolmapäevased lennud ning pikendas hiljem seda perioodi veel kahe päeva võrra ehk kuni reedeni, lubades samal ajal jätkata kõnelusi võimalike investorite ja võlausaldajatega.

Nordica nõue Adriale pärineb ajast, mil ettevõtted olid strateegilised partnerid. Nordica rentis toona Adrialt rahvusvahelist piletimüügi- ja tulude juhtimise süsteemi ning algselt osteti neilt ka lendude opereerimise teenust. Pärast koostöö lõppemist jäi aga Adrial Nordicale tasumata piletite eest saadud raha ning see konverteeriti ümber laenuks.

Nordica juhatuse esimees Erki Urva ütles ERR-ile, et viimased uudised Adria Airwaysi probleemidest pole temalt võtnud lootust Nordica raha tagasi saada.

"Lootus säilib alati," sõnas ta. "Praegu käivad seal väga tõsised pingutused, et ettevõtet päästa."

Kui aga Adrialt ei peakski õnnestuma võlga kätte saada, ei juhtu Urva sõnul sellest midagi hullu.

"Põhimõtteliselt on meil kõik ammu, mitu aastat tagasi korstnasse kirjutatud (Nordica kandis nõude maha 2017. aastal - toim), nii et jooksvaid majandustulemusi see kuidagi ei mõjuta," ütles Urva, samas tõdedes, et lisaraha on alati vaja.

Nordica asutati 2015. aasta sügisel pärast seda, kui senine rahvuslik lennufirma Estonian Air oli lõpetanud tegevuse Euroopa Komisjoni otsuse tõttu, et nad peavad tagastama riigilt saadud abi.

Koostööd alustades olid nii Nordica kui Adria majanduslikult keerulises olukorras.