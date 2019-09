Politsei: oht Aivar Rehe elule ja tervisele tuleneb temast endast

Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder ütles teisipäeva ennelõunal ERR-ile antud intervjuus, et kuigi Aivar Rehe kadumisega ei välista politsei ühtegi versiooni, keskendutakse tema otsingutele kodu ümbruses ja arvestatakse, et peamine oht tema elule tuleneb temalt endalt.

Millised on viimased aregud seoses Aivar Rehe otsingutega?

Hetkel on arengud sellised, et me ei ole teda veel leinud.

Millises faasis otsingud on ja keda praegusel hetkel otsingutes kaasatakse?

Me otsime ikka nende samade vahenditega, kellega eile. Metsas on nii politseinikud, abipolitseinikud, on tulnud ka mõned vabatahtlikud. Meil on kokku lepitud, et päeva peale inimesi veel lisandub. Aga eks me kontrollime meile laekunud vihjeid.

Hetkel on siiski meie otsingud koondunud tema kodu ümbrusele.

Kas te saate täpsustada, mil moel võib tema elu ohus olla, nagu politsei on öelnud?

Ma arvan, et see on piisavalt palju välja antud informatsiooni, kõik suudavad need järeldused teha. Aga oht tema elule ja tervisele tuleneb temast endast hetkel.

Politsei on öelnud ka seda, et kolmandad isikud temale ohtu ei kujuta, samas on inimesi, kes hakkavad erinevaid niite kokku viima. Kas te saate kinnitada, et tema kadumine ei ole seotud Danske panga rahapesuskandaaliga ja uurimisega?

Eks see on täiesti arusaadav, et sellise inimese kadumine, arvestades tema lähiminevikku, tekitab hästi palju küsimusi ja spekulatsioone. Ka politsei ei ole hetkel välistanud ühtegi versiooni.

Aga see, et me teda nii aktiivselt sealt kodu ümbert otsime, tähendab meie jaoks seda, et hetkel on see meie peamine versioon. Samas ei ole me minetanud võimalust, et seal taga on miskit muud, aga hetkel oleme keskendunud füüsilisele otsimisele.

Kas ta jättis kodust lahkudes endast maha ka mingi kirja või teate?

Ma ei hakka kindlasti üksikasjalikke detaile avama, eelkõige tema enda ja tema perekonna kaitseks.

Aga nii nagu varasemalt on öeldud, see olustik viitab sellele ja sellepärast me neid otsinguid sealt kodu ümbert praegu ka teeme.

Mis on otsingute edasised etapid? Et kui näiteks tänase päeva jooksul teda ei leita, kas siis muudetakse kuidagi otsingute taktikat?

Jaa, me lähemegi edasi step-by-step. Täna me kindlasti veel aktiivselt otsime, vaatame kuhu me otsingutega õhtuks jõuame. Ja õhtul tulevad juba uued otsused uue informatsiooni pealt.

Fakt on ka see, et lõputult me sinna suurte jõududega metsa läbi kammima jääda ei saa. Eks peame mingil ajal vastu võtma mingid otsused, kuidas me edasi läheme.

Kas soovite veel lisada midagi olulist?

Soovin lisada seda, et ootame inimestelt, kellel võib olla Aivar Rehe kadumisjärgsest liikumisest mingisugust informatsiooni, et see politseile edastataks. Me kindlasti kontrollime kõiki vihjeid ja iga vihje on tänu väärt.