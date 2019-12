Danske rahapesu uurimist juhtiv prokurör läheb isapuhkusele

"Keegi ei survesta mind lahkuma. Lähen isapuhkusele," kinnitas Vahing Eesti Päevalehele, lisades, et tegi puhkusetaotluse poole aasta peale.

Riigi peaprokuröri kohusetäitja Lavly Perlingu sõnul ollakse prokuratuuris sellega harjutud, et vahel vahetuvadki suurte kriminaalasjade prokurörid ning seepärast asjad seisma ei jää. "Marekil on üksjagu asju, kõik need leiavad uue prokuröri. Kas need võtab üle üks või mitu prokuröri, selgub lähiajal, kuid kõik asjad liiguvad edasi," ütles Perling EPL-ile.

Ehkki rahapesu uurimisega tegelevaid prokuröre on Eestis teisigi, peetakse Vahingut neis teemades kõige võimekamaks, märgib EPL ja lisab, et teda kiidetakse nii Eestis kui ka USA-s. "Prokuröre lahkub prokuratuurist aeg-ajalt ikka, kuid Vahingu lahkumine on eriline ja riigi jaoks kindlasti ka oluline kaotus," leiab leht.

Perling tõi sel ajal Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurörina töötanud ning maksu- ja tolliameti taustaga Vahingu riigiprokuratuuri 2017. aastal. Vahingu kohta öeldakse, et tal on erakordne keskendumisvõime, mis on keeruliste rahapesukaasuste puhul väga oluline isikuomadus, kirjutab EPL.

Mitte ainult Eesti ei pea riigiprokuratuuri ja Vahingu tegevust oluliseks, vaid ka riigiprokuratuuril ja USA ametivõimudel on olnud hulk kohtumisi rahapesuvastase võitluse teemal ning USA on toetanud just neid ettepanekuid, mida on teinud Eesti pool rahapesuvastase võitluse tõhustamiseks, tõdeb EPL.