Jüri Pihel: TTV oli nagu riiakas vanamees, kuid teda jäädakse igatsema

Pihel rääkis "Aktuaalsele kaamerale" antud usutluses, et TTV-s oli päris häid saateid, kuid lõpuks ei saanud keegi aru, miks selline organisatsioon on vajalik.

Mis roll on olnud teie hinnangul Tallinna Televisioonil?

Tallinna Televisioon on selline veider nähtus. Mulle inimesena tundub kogu aeg, et ta on olnud selliste kulunud küünarnukkidega varrukaga väike riiakas vanamees, kes kogu aeg üritab nagu oma asja pähe määrida. Ta loodi ju propaganda tegemiseks.

Aga on põhimõtteline ja oluline teada, ja see on alati nii, et kui miski on inimesele vajalik ja ta teenib televaatajaid ja auditooriumi, siis leiab vaataja selle asja alati üles. Ka mitme aasta jooksul.

Aga Tallinna Televisioon vaatamata sellele, et see nende eelarve ei ole väga väike ja vaatamata sellele, et televiisori vaatamine ei vähene, vaid kasvab. Iga viimase viie aastaga Eesti inimene vaatab 1000-2000 minutit rohkem televiisorit. Siis Tallinna Televisiooni üles ei leitud ja ma arvan, et tegijad peavad ikka endale otsa vaatama.

Kas see kanal on ka ajas muutunud, mulle tundub, et seal on tehtud päris toredaid saateid?

Absoluutselt. Tallinna Televisioonis ongi tehtud häid saateid. Häid kultuurisaateid, päris naljakaid saateid. Ja ma usun, et pigem on ikka probleem olnud selles, et selle organisatsiooni puhul ei tea keegi ikkagi päris täpselt, miks ta ikkagi eksisteerib. See on rohkem fundamentaalne küsimus, mitte ühe või teise teletegija küsimus. Muidugi on on igasuguseid kurioosumeid.

Eesti televaatajate jaoks tekib nüüd nagu üks tühimik?

Esiteks, nad on olemas olnud kõigis Eestimaa kodudes. Ilma igasugu tasuta. Ja tänapäeval eriti, kus ütleb internetimeedia või klikimeedia, nagu öeldakse, on kõik tasuline ja inimene artikli asemel loeb pigem neid kommentaare, kuna ei raatsi maksta. Inimene vajab mitmekülgset pluralistlikku infojagamist.

Ma vaatasin, et läinud aastal kasvas telerivaatamise minutite arv kahekordselt üle-eelmise aastaga võrreldes. Kindlasti paljud inimesed, eriti maal ja vanemad inimesed, need, kes ei saa ega taha tasulist televisiooni võtta, nende jaoks oleks meeldiv ja tore rahvusringhäälingu kõrvale veel selline teine vaatenurk ja seda kindlasti jäädakse igatsema.