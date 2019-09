Taavi Aas: Tallinn ei ole nii vaene, et peaks TTV kinni panema

"On äärmiselt kurb, et üka hea ja vajalik telekanal kaob. Kurvad on ka teie tänulikud vaatajad. Kohtusin ja rääkisin täna mitmete inimestega, kelle jaoks TTV läbi vabalevi, on üks kahest saadavast telekanalist. Täna veel on, aga oktoobrist jääb vaid ERR. Need inimesed ei mõista seda otsust. Mina ka mitte," kirjutas Aas Facebookis.

"Tallinn ei ole nii vaene omavalitsus, et peaks TTV kinni panema. Alati saab paremaks teha ja arendada. Ja oleks saanud ka Tallinna Televisiooni," lisas Aas.

Tallinna Televisiooni nõukogu otsustas reedel, et telekanal lahkub 1. oktoobril vabalevist ning SA Tallinna Televisioon jätkab tegevust produktsioonifirmana.

Ettepaneku telekanal sulgeda tegi linnapea Mihhail Kõlvart (KE).