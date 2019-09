Peeter Ernits peab Tallinna TV sulgemist täielikuks idiootsuseks

"Tallinna Televisioon on muutunud oluliseks inimeste jaoks kogu Eestis, seal on haridus- ja kultuurisaateid, poliitika on pigem teisejärguline," ütles Ernits, kes juhtis kuni möödunud aasta sügiseni saadet "Otse kümnesse." Pärast Keskerakonnast lahkumist ja EKRE-ga liitumist ta sellelt kohalt vabastati.

TTV on Ernitsa sõnul inimeste hinge läinud. "Saan aru, et Keskerakond on Ida-Virumaal ja Tallinnas oma toetajaskonda kaotanud ning linnapea Mihhail Kõlvartile on antud tegutsemiseks vabad käed ning eestlased on valijatena tema jaoks üleliigne ballast," lausus Ernits.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tegi TTV nõukogule ettepaneku lõpetada 1. oktoobrist telekanali tegevus. Edaspidi hangitakse linnauudistele ja saadetele eetriaega teistest telekanalitest, lubas ta.

Tallinna TV kauaaegse vaataja, endise ajakirjaniku Toomas Mattsoni kommentaar: