Kõlvart paneb Tallinna TV kinni

ERR-ile vihjati enne pressikonverentsi, et pärast 1. oktoobrit jätkatakse ajutise lahendusena ehk kuni uue aastani uudiste edastamist veebikeskkonnas. Pärast seda loodetakse linnainfot edastada kas mõnes eratelekanalis või mõnes veebiportaalis.

"Telekanali ülalpidamine on kulukas ja samal ajal mitte eriti tõhus, sest inimeste meediatarbimise harjumused on muutunud. Informeerime tallinlasi edaspidi erinevate kanalite, sealhulgas telekanalite kaudu ja arvestame sellega, et inimesed veedavad järjest rohkem aega veebis ja sotsiaalmeedias ja järjest vähem televiisoriekraani taga," ütles linnapea Mihhail Kõlvart.

Kõlvarti ettepaneku kohaselt jääb TTV kaubamärgina alles ja sihtasutus jääb produktsioonifirmana tootma linnauudiseid ja linnasaateid. Edaspidi hangitakse linnauudistele ja saadetele eetriaega teistest telekanalitest. Linnapea sõnul on ümberkorralduste tulemusel kavas jõuda väiksema eelarvega suurema hulga inimesteni. TTV eelarvet on kavas vähendada kuni 50 protsenti, aastas on kanali eelarve umbes 4,5 miljonit eurot.

Kõlvart märkis erakorralisel pressikonverentsil, et lõplik arusaam, et kanal tuleb sulgeda tekkis paar nädalat tagasi.

Kõlvarti sõnul kaasnevad kanali sulgemisega leppetrahvid, koondamistasud ja mõned võlad, mis on üles jäänud. Täpset summat

"Vabaneva raha suuname hariduse- ja sotsiaalvaldkonda," ütles Mihhail Kõlvart.

Kui TTV nõukogu toetab linnapea otsust, tähendab see TTV töötajate arvu vähendamist kuni poole võrra. Praegu töötab Tallinna Televisioonis 30 inimest.

Hiigelkahjum viis säästurežiimile

Tallinna TV sulgemisest hakati spekuleerima pärast seda, kui Taavi Aas siirdus ministritoolile ja Mihhail Kõlvartist sai linnapea. Kõlvartit häiris, et Tallinna TV lõpetas 2018. aasta suure kahjumiga (üle 667 000 euro), mistõttu viidi telekanal alates juunikuust säästurežiimile ning lükati edasi ka sügishooaja algus. Juunikuus koondati päevapealt ka kaheksa TTV töötajat.

Lisaks oma telekanali sulgemisele on Tallinna linn põhjalikult üle vaatamas kogu oma meediasuhtlust. 22. augustil alustas Tallinna kommunikatsioonijuhina tööd Kirsti Ruul, kes on öelnud, et linn peaks edastama ennekõike Tallinna elanikke puudutavat infot, mitte keskenduma üldhuvi teemadele.

Tallinna TV alustas regulaarprogrammi saadete edastamist 3. jaanuaril 2011. Üleriigilises vabalevis on Tallinna TV saated alates 10. juunist 2011.

Emori andmetel oli augustis Tallinna TV vaatamisaja osakaal (daily share) 1,3 protsenti kogu vaatamisajast. Võrdluseks, ETV-l oli see samal ajal 12,9, Kanal 2-l 8,0, TV3-l 7,5, PBK-l 5,0, ETV2-l 2,0 ja ETV+l 1,0 protsenti.

Kell 15 näitab ERR.ee otsepildis Tallinna Televisiooni tulevikku puudutavat pressikonverentsi, kus räägivad linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea, TTV nõukogu esimees Aivar Riisalu ning TTV juhatuse liige Taavi Pukk.