Samost ja Aaspõllu: Kõlvart loob TTV sulgemisega endale jõulise juhi kuvandit

Aaspõllu ütles, et Tallinna TV lõi Edgar Savisaar, et edastada tele-eetris enda suhtes positiivset sõnumit, mida tal teistest kanalitest ei õnnestunud saavutada. Vaatajanumbrid pole sellel kunagi eriti kõrged olnud.

Samost lisas, et enne 2013. aasta kohalikke valimisi kasutati Tallinna TV-d EKRE-le kõva hoo andmiseks: poliitikud nagu Mart Helme, Martin Helme, Henn Põlluaas ja toona veel Keskerakonda kuulunud Peeter Ernits said sealt arvestatava kiirenduse.

"Sellest võib ka mõista nende Keskerakonna poliitikute kerget tõrget Tallinna TV suhtes, kes 2016. aastal Savisaare asemele tulid. Eelkõige siis Jüri Ratas, Kadri Simson ja Mailis Reps. Ega neid selles kanalis ülemäära tihti 2016. aastal ei näidatud ja kui näidati, võis juhtuda, et mitte kuigi positiivses valguses," lausus ta.

Mõlemad saatejuhid olid seda meelt, et Kõlvartil üleriigilist kanalit enda reitingu tõstmiseks vaja ei ole, nagu pole see niisugusel kujul vajalik ka Keskerakonna juhtkonnale.

"Kõlvarti otsust tulebki vaadata lähenevate kohalike omavalitsuste valimiste kontekstis," sõnas Samost, kelle sõnul on linnapea järjest astunud samme, mis peaks aitama Keskerakonnal hoida enam kui 50-protsendilist enamust Tallinna volikogus.

"Kõlvarti seisukohast ongi ju kõik väga loogiline. Ainus linnapea, kes selle kanali saaks kinni panna, ongi Kõlvart, kuna ta ei võlgne selles liinis mitte kellelegi mitte midagi ja teisest küljest on tema otsus väga põhjendatud, kuna tema põhivalijad, venekeelsed inimesed ei ole seda kanalit tõenäoliselt mitte kunagi näinud," põhjendas ta.

Kui uskuda loogikat, et ka enamikule eestikeelseist valijaist pole TTV peale raha kulutamine loogiline, peaks see samm Samosti sõnul näitama Kõlvartit praktilise, eelkõige linna huvidest ja eelarvekulude ratsionaalsest kasutamisest lähtuva linnapeana.

Aaspõllu märkis, et Kõlvart loobki endale kuvandit kui selge silmavaatega, jõuline, tugeva käega juht, kes teeb otsustavaid ja õigeid asju.

"Ka alkoholimüügi piirangute asi läks otseselt kuvandisse, et jõuline, tugev, terve Tallinn. Linnaeelarve mõttes pole [TTV sulgemisega] kokku hoitav raha nii suur, aga kuvandi mõttes on see oluline. Märgiliselt ütleb Kõlvart, et aitab jamast, paneme selle poe kinni - väga positiivne. Olen näinud inimesi, kes on varem Keskerakonna suhtes väga kriitilised olnud, lihtsalt Kõlvartit toetamas, sest Kõlvart tundub tore," lausus ta.