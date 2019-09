Miljonid inimesed osalesid ülemaailmses kliimastreigis

Kümned tuhanded noored tulid välja Uus-Meremaa mitmes linnas, ainuüksi pealinnas Wellingtonis tuli parlamendile petitsiooni üle andma 40 000 inimest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Aasias, Euroopas, Aafrikas ja Ameerikas on noored pannud fotosid ja videosid sotsiaalmeediasse, nõudes otsustajatelt tegutsemist ja tuletanud meelde, et aega on vähe.

Marssidel kanti Rootsi koolitüdruku Greta Thurnbergi plakatit ja tsiteeriti tema kriitilisi sõnu riigijuhtidele, et neil pole kliimamuutuse poliitikat välja töötatud.

Itaalias Roomas oli kohal 200 000 meeleavaldajat. Meie põhjanaabrite Soome pealinnas Helsingis kogunes parlamendihoone ette umbes 5000 inimest.

"Inimesed peavad kuulma vajadusest teha radikaalseid muudatusi. Muudatusi meie harjumustes kasutada transporti või süüa, viisis, kuidas me liigume ringi, et anda kohane vastus niivõrd raskele probleemile," ütles kliimastreikija Roomas, Giovanni.

Kliimastreigi eestvedaja Lõuna-Koreas Kim Do-Hyeon ütles, et valitsuse tegevus muutub ainult siis, kui noorte inimeste hääl on kuulda. "Meie oleme need, kellest saavad kliimakriisi suurimad ohvrid. Seepärast korraldasime täna protesti. Me ei läinud kooli ja

kogunesime siia, et meie ühiskond ja valitsus kuulaks meie häält," ütles ta.

Kliimastreikija Ljubljanas lausus, et osales meeleavaldusel parema maailma nimel ja selleks, et hoida planeeti, loomi ja taimi.

Ka Eestis toimusid kliimastreigid

Ka Eestis toimusid mitmes linnas kliimameeleavaldused. Eesti koolinoored on streikinud alates selle aasta märtsist, kuid streikide eestvedajate hinnangul on valitsuse osalus kliimakriisi küsimuses jäänud pelgalt kommentaaride tasandile.

Tallinnas kogunesid kliimamuutuste vastu streikijad Toompeale riigikogu ette. Kohal oli umbes paarsada inimest.

Tartus avaldati aga meelt Raekoja platsil. Seal oli samuti kohal umbes paarsada noort.