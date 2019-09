Galerii: kliimameeleavaldus Toompeal

20. - 27. septembril toimus ülemaailmne kampaania "Nädal Tuleviku Nimel", mille käigus Fridays For Future noored üle maailma korraldavad meeleavaldusi ning keskkonna- ja kliimakriisi-teemalisi üritusi.

Nädala jooksul toimunud ürituste eesmärk on suurendada inimeste teadlikkust kliimakriisist ja viisidest, kuidas saaks probleemi lahendamisele kaasa aidata. Üritused on suunatud üksikisikutele, ent suure meeleavalduse eesmärk on veelkord valitsuse südametunnistusele koputada. Eesti koolinoored on streikinud alates selle aasta märtsist, kuid streikide eestvedajate hinnangul on valitsuse osalus kliimakriisi küsimuses jäänud pelgalt kommentaaride tasandile.

"Pigem on Eesti valitsus astunud samme just vastupidises suunas. Euroopa Liidu 2050. aastaks kliimaneutraalsuse saavutamise eesmärki ei toetatud, selle asemel investeeritakse uue põlevkiviõlitehase näol iganenud ja surevasse tööstusesse. Näeme küll, et kaljuserv paistab, aga tundub, et valitsus tahab ikka veel otse selle poole kihutada. See näitab, et meeleavaldused ja streigid on ikka veel vajalikud ja on ülioluline, et igaüks annaks oma panuse," sõnas Henri Holtsmeier, Tartu kliimastreikide korraldaja.

Ürituste korraldaja Fridays For Future on ülemaailmne noorte protestiliikumine, mille eesmärk on survestada valitsusi tegutsema elukeskkonna taastamise ning kliimakatastroofi vältimise nimel.