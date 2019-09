Austria Konservatiivne Rahvapartei otsib juba koalitsioonipartnerit

33-aastane Sebastian Kurz kaotas maikuus usaldushääletuse, sest meedia avalikustas salaja filmitud video, kus koalitsioonipartneri, paremäärmusliku Vabaduspartei juht Heinz-Christian Strache viitas võimalusele pakkuda avalikke lepinguid kampaaniatoetuse eest. Skandaal Kurzi mainet ei rikkunud ning nüüd suundub ta taas valimisi võitma, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Need, kes meie poolt hääletavad, saavad järjepideva poliitika, mis sisaldab võitlust illegaalse immigratsiooniga, maksukärpeid, ei mingit uut võlga ning vastutustundlikku poliitikat, mis on meie stiili viimastel aastatel iseloomustanud," ütles Kurz.

Arvamusküsitlused pakuvad Rahvaparteile 34 protsendilist toetust. Kui eelmistel valimistel oli peamine teema immigratsioon, siis nüüd on küsimus pigem selles, kellega Kurz koalitsiooni moodustab. Valikus on endiselt Vabaduspartei või ka ajaloolised partnerid sotsiaaldemokraadid, kes küsitlustes jagavad teist kohta.

Kuid viimasel ajal üha suurema tähelepanu pälvinud kliima on tõstnud ka roheliste võimalusi, kes kaks aastat tagasi ei saanud parlamenti, kuid kelle toetus on kasvanud 13 protsendini.

"Kogukond, mida iseloomustab solidaarsus vabade inimestega puutumatus keskkonnas, on põhjus, miks partei loodi ning just seepärast me taasleidsime end ning seepärast tahame ka naasta parlamenti. Meist tuntakse puudust ja meid on seal vaja - keskkonna ja õigluse pärast," sõnas Roheliste liider Werner Kogler.

Viimasel kampaaniapäeval nimetas Kogler Rahvapartei ja Vabaduspartei võimalikku koalitsiooni kliimamuutuse eitajate ja hoolimatute mittemidagitegevate liiduks, mistõttu tuleks just neid valida. Ometigi ei piisa tulevasel liidukantsleril valitsuse moodustamiseks üksnes roheliste toetusest, võimaliku kolmikliidu osalised oleksid ka liberaalid.

Poliitikaanalüütik Thomas Hoferi sõnul on Kurzil valik katku, koolera ja ebola vahel. "Vabadusparteiga koalitsiooni jätkamine on muidugi nende sisulist poolt arvestades võimalik, kuid see oleks ebastabiilne. Sama lugu oleks kolme partei koalitsiooniga koos NEOSe ja

Rohelistega. Koalitsioon sotsiaaldemokraatidega oleks stabiilne, aga siis peaks ta loobuma oma muutuste kuvandist, tänu millele ta üldse populaarseks muutus," kommenteeris Hofer.

Esialgsed tulemused peaksid teada olema kohe pärast jaoskondade sulgemist.