Maal elamise päeval tuli Türi tervisekeskust uudistama mitukümmend inimest, raamatukogus käisid üksikud oma lugemisvara täiendamas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi laupäeval said Tallinna ja teiste suurte linnade inimesed veenduda, et elu maal on võimalik, siis seda vähemalt Türi vallas ükski kaugemalt tulija ei kasutanud.

Abivallavanem Elari Hiis, kes laupäeval oli hõivatud Kaitseliidu õppuse korraldamisega, leiab, et elu Eestis ei tohi lõppeda Tallinna piiril. Kuid selleks, et noored maale koliksid, vajavad nad korralikku eluaset ja tööd, vähetähtis pole ka kooli ja lasteaia lähedus. Paraku käib paljudele eluaseme soetamine üle jõu.

"Vallavalitsus maksab toetust kuni 20 protsenti ostetava kinnisvara hinnast, aga mitte rohkem kui 8000 eurot. See on sellise keskmises korras eramaja hind siin Türi kandis," rääkis Hiis.

"Sellel aastal on tulnud 59 uut inimest, neist 23 last Paidest kui Tallinnast võrdselt. Ja ka Soomest viis peret. Ja üle Eesti tegelikult - Tartust, Viljandist, kust iganes," lisas ta.

Oisu külje all asuva Raja talu vastne omanik Tarmu Tõnise ja endine paidelane, nüüdne Türi elanik Martin Liige said majaomanikuks tänu valla toetusele, kes tasus pangale laenu omaosaluse.

"Käisin ju koolis ja elasin ühiselamus ja see on nii suur kära ja müra ja minule see ei sobi. Siin on hea rahulik, vaikne ja omaette. Teed mis tahad, oled kas või paljalt õue peal, vahet pole, linnas ei saa sedasi," rääkis Tõnise.

"Peamine põhjus, miks me ära kolisime, on see, et korterist ära saada ja oma majja. /.../ Türile just sellepärast, et siin oli selline maja, mis vastas meie nõuetele," selgitas Liige.

"Mida rohkem maal inimesi on, seda rohkem on koole ja asju. Kui inimesed ära lähevad, siis jääb koolidesse nii vähe lapsi, et pannakse kinni kõik ja lõpuks pead ikka oma lapsi sõidutama kuskile kaugele linna," arvas Tõnise.