Lennukihooldusfirma juht: see aasta on lennunduses olnud raske

Viimane nädal on toonud teated kahe lennufirma - Adria Airwaysi ja Thomas Cooki - pankrotist. Lennukihooldusfirma Magentic MRO juht Risto Mäeots tõdes, et käesolev aasta on olnud lennunduses väga raske.

Mäeots rääkis ETV saates "Ringvaade", et eelmisel aastal läks üle maailma pankrotti 18 lennufirmat, sel aastal juba 19.

Thomas Cooki probleem oli Mäeotsa hinnangul aegunud ärimudel. Lisaks tulevad järjest peale uut tüüpi ärimudeliga lennufirmad ehk ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance - eesti k. lennuk, meeskond, hooldus, kindlustus) tüüpi firmad, mis on üles ehitatud sellele, et nad on väga madala kulutasemega ja opereerivad tõhusalt.

"See on tellimuspõhine ärimudel ja kui tekib olukordi, kus neil ei ole kliente vedada, nad võivad lennuki panna ka seisma ja kolm kuud seisev lennuk neid ära ei tapa. Kui on suured legacy lennufirmad, kellel on tihti väga uus, korralik lennukipark, mis maksab palju, aga võib-olla väga lohisev juhtkond, efektiivsuses ajale jalgu jäänud, siis paar kuud lennuki maas hoidmist mõjub fataalselt. Ärimudel on hakanud aeguma ja uued tulevad peale," selgitas ta.

Mäeots tõdes samas, et väga drastiline olukord ei ole, sest suurtel lennufirmadel ja odavlennufirmadel läheb siiski hästi ning reisijate arv kasvab.

Baltikumi suurimal lennufirmal Air Balticul ei ole tema hinnangul lihtne konkurentsis püsida. Samas tunnustas Mäeots Air Balticut, kes pingutab väga, et püsima jääda.

"Lennundus üldse, globaalne äri on karm äri. Lennundus, eriti praegu näeme ja ütleme väga karmilt, et see on bloodbath (ingl k. - veresaun) - et seal ellu jääda, pead olema tugev," lisas ta.

Eesti lennufirma Nordica on viimase aasta jooksul hulga otseliine sulgenud ning Mäeots ei näe, et lähiajal midagi otselendudega paremaks läheks.