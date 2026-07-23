Leedu koostab varuplaani Air Balticu tegevuse kärpimise juhuks

Leedu koostab varuplaani juhuks, kui Läti lennufirma Air Baltic finantsraskuste tõttu oma tegevust vähendab või riigist lahkub, ütles neljapäeval transpordiminister Juras Taminskas.

Minister kutsus siiski üles mitte ennatlikult paanitsema, kinnitades, et riske maandatakse.

"See oleks väga ebameeldiv ja lühiajalises perspektiivis kindlasti teatud šokk, kui Air Baltic peaks lennud lõpetama, kuid me maandame praegu seda riski," ütles Taminskas ajakirjanikele Klaipėdas.

Ministri sõnul on järgmiseks nädalaks kavandatud kohtumine Leedu lennujaamade operaatorfirmaga, et arutada lühiajalisi meetmeid Air Balticu teenuste võimaliku vähendamise või lõpetamise juhuks.

Taminskas rõhutas, et Air Baltic jätkab praegu tegevust ning lahkumist ei tohiks pidada vältimatuks. Ta lisas, et kui lennufirma peaks lahkuma, võiksid tekkinud tühimiku täita teised lennufirmad, sealhulgas Poola LOT ja Finnair.

Läti rahandusminister Māris Kučinskis ütles juuli alguses, et Air Baltic peab finantsraskuste tõttu tõenäoliselt tegevust vähendama.

Läti peaminister Andris Kulbergs ütles varem, et ettevõte ei saa ilma rahalise lisatoetuseta tegutseda. Kulbergsi sõnul käivad läbirääkimised kolme potentsiaalse investoriga, et lennufirma ei vajaks enam iga-aastast maksumaksja raha.

Air Baltic vaatab praegu üle oma äriplaani, otsides samal ajal uusi investeeringuid ja rahastust.

Rahvusvaheline reitinguagentuur Fitch Ratings on asetanud ettevõtte ja selle võlakirjad negatiivse järelevalve alla.

Air Baltic tegutseb kõigis kolmes Leedu lennujaamas: Vilniuses, Kaunases ja Palangas. Eelmisel aastal kasvas kontserni käive 4,2 protsenti 779,3 miljoni euroni, kuigi ettevõte teatas 44,34 miljoni euro suurusest kahjumist.

Lennufirma teenindas eelmisel aastal 5,2 miljonit reisijat.