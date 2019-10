Ministeerium on valmis mupo õigusi laiendama

Tallinna korrakaitseüksusel tuleb üsna sageli teha tegemist keskmisest rohkem alkoholi tarvitanud pealinlastega. Praeguse korra järgi ei tohiks nad napsitanud inimest puutuda ja peaks ootama politsei saabumist, kes viiks ta kainenema, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Korrakaitseametnikul on praegu õigus teha suuline märkus, sest vahetut sundi nad kasutada ei tohi. Tallinnas toimetab politsei igal kuul kainenema keskmiselt 400-600 inimest.

"Täna me kasutame hästi palju riigi politseiressurssi. Kui on just vahetut sundi vaja kasutada - kas või joobes isikut näiteks sõiduteelt ära tuua, siis me oleme seda teinud, aga see on juba vahetu sunni kasutamine. Või erinevate õigusrikkujate kinnipidamine - kui ta on tegelikult toime pannud väärteo ja oma andmeid ei anna ja jookseb minema või jalutab minema, siis oleks meil vajadus ta kinni pidada," selgitas Tallinna munitsipaalpolitsei ameti juhataja Aivar Toompere.

Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja Veiko Kommusaare sõnul on turvalisuse seisukohalt tähtis, et sellised juhtumid kohe lahendataks.

"Üks küsimus, mis puudutab avaliku korra tagamist, oleks see koht, kus korrakaitsjad saaksid rohkem panustada. Rõhutan üle, et see ülesanne neil juba on täna, aga meetmeid on vajaka jäänud. Teine küsimus, mis puudutab suuremaid linnasid, on taksonduse küsimus - et oleks võimalik dokumente küsida ja ennast ka kehtestada," rääkis Kommusaar.

Keila, Saue, Viimsi, Paldiski teevad korra tagamiseks koostööd turvafirmaga. Siis, kui omavalitsused saavad oma territooriumil korra tagamiseks suuremad õigused, saab neid õigusi tulevikus delegeerida seal korda pidavale turvafirmale.

Probleemid, millega turvafirmal tegeleda tuleb, on nii heakord kui ka avaliku korra rikkumised.

"On see siis vandalism, noortekampade tegevus või muu säärane. Seal natukene jääb meil käsi lühikeseks ja kohalikud omavalitsused tahaksid meile rohkem ülesandeid anda. Sellest me oleme rääkinud ja selline ootus meil täna on," ütles turvafirma G4S kommunikatsioonijuht Reimo Raja.

Idee anda omavalitsusele suuremad õigused korra tagamiseks ei tähenda kohustust.

Tartu abilinnapea Raimond Tamm ütles, et nemad on praeguse olukorraga rahul.

"Selge on see, et igasugused võimalikud muudatused omavalitsuse poole pealt tooksid kaasa lisakulutusi. Kuidas need lisakulutused kaetakse, on alati omaette küsimus. Tänasel päeval on Tartu linn ikkagi olnud seisukohal, et need muudatused ei ole vajalikud, tänane olukord meid rahuldab ja selle pinnalt on kõige parem edasi minna," rääkis Tamm.

Siseministeerim loodab, et eelnõu saab riigikogu heakskiidu järgmiseks suveks.