Kui detsembri seisuga on mupos 117 teenistuskohta, siis järgmise aasta septembriks suureneb kohtade arv 138-ni.

Kuivõrd linnaosade vanemad on avaldanud soovi, et igas linnaosas oleks piirkonnatöö tegemiseks rohkem mupo töötajaid, luuakse järgmisel aastal kolm peainspektori ja viis vaneminspektori ametikohta. Ametikohtade loomisega paraneb linnaosades avalik ja heakord, jõutakse reageerida rohkemale arvule väljakutsetele ning olla kättesaadavam kodanikule, märgitakse eelnõus.

Luuakse uus abitelefon

Patrulli- ja valveosakonda moodustatakse 1. jaanuarist operatiivinfo juhtimiseks üks vaneminspektori ja kolm inspektori töökohta. Põhjuseks on ööpäevaringselt töötava abitelefoni avamine. Kui 31. detsembrini saab info või abi saamiseks veel helistada harjumuspärasel numbril 1345, siis 1. jaanuarist on selleks uus number 14410.

Uus abitelefon avatakse, sest 31. detsembril lõpeb Tallinnal koostööleping Häirekeskusega. Mupo juhataja Aivar Toompere ütles, et uus infotelefon on majanduslikult efektiivsem, sest praegu maksab linna häirekeskusele teenuse eest "päris suured summad".

Täpsemalt maksab Tallinna linna puudutavate infoteadete vastuvõtmise teenuse eest Häirekeskusele 187 608 eurot aastas.

Toompere sõnul lisandub abitelefoni ülevõtmisega mupole ülesandeid. "Meile lisanduvad sellised probleemid: lahtised kanalisatsioonikaevud, suuremad veeavariid, liiklustakistused. Selle kohta hakkame infot omama ja abivajajatele edastama. Päeval töötab kaks, öösel üks inimene. Kui tekib (helistajate) järjekord, on võimalik lülitada kaks töökohta juurde, kui on eriolukord," rääkis Toompere.

Et infotelefoniga 1. jaanuarist alustada, rajab linn kõnekeskuse, kus hakkab tööle vähemalt seitse inimest. Kolm ametikohta luuakse mupo sisemiste ressursside arvel ning juurde luuakse neli ametikohta, üks vaneminspektor ja kolm inspektorit. Toompere sõnul tulevad need neli töötajat Tallinna palgale Häirekeskusest.

Seni on Häirekeskusse Tallinna linna puudutavale infotelefonile laekunud keskmiselt 660 kõnet nädalas. Uut kõnekeskust hakatakse kriisiolukordades kasutama juhtimiskeskusena.

Patrulle tuleb juurde

Patrullide arvu suurendamiseks moodustatakse patrulli- ja valveosakonda 1. jaanuarist kolm inspektori ametikohta, 1. aprillist kolm vaneminspektori ametikohta ja 1. septembrist kaks vaneminspektori ja üks inspektori ametikoht.

Seletuskirjad märgitakse, et praeguse patrullide arvuga ollakse tänaseks ajale jalgu jäädud. "Ametile antud pädevuse piires on amet arvestatavaks jõuks linnaelanike ja teiste asutuste silmis, millega seoses oodatakse, et reageerimine probleemidele toimub võimalikult kiiresti, kuid olemasoleva ressursiga seda teha enam pole võimalik," seisab kirjas.

Kui varem oli mupo väljakutsete põhirõhk parkimisrikkumistel, siis nüüd on lisandunud avaliku ja heakorra rikkumisega seotud väljakutsed. Seda kinnitab kõnekeskuse statistika: viimase kahe aastaga on kõnede arv kasvanud umbes 10 000 võrra, milledest enamikel on tegu väljakutsetega, mis on patrullile kontrollimiseks kohustuslikud.

Veel eelmisel aastal koostati patrullide graafikuid põhimõttel, et õhtusel ajal oleks rohkem patrulle, kuna tööpäeva lõpust väljakutsed sagenesid. Selle aasta algusest tuli töö ümber korraldada ja hommikul kella seitsmest alustas juba kaks patrullitoimkonda. Selle tulemusel aga vähenes õhtuste patrullide arv ja kannatasid õhtused väljakutsed.

Kui hommikuste väljakutsete rõhk on parkimisprobleemidel ja liikluse reguleerimisel, siis õhtustele väljakutsetele lisandub jõuliselt avalik kord. Väljakutsete arvu kasvamist prognoositakse ka uue abitelefoni avamise tõttu.

Praegu on koos siseministeeriumiga arutamisel munitsipaalpolitseinike õiguste laiendamine. Kui õigusi laiendatakse, siis antakse mitmed praegused politsei kohustused tõenäoliselt üle mupole. Juba otsust ennetavalt suurendatakse mupo patrulli- ja valveosakonna patrulliinspektorite koosseisu ning luuakse juurde kokku üheksa ametikohta.

See kõik tähendab, et munitsipaalpolitseiametis on 2020. aasta 1. jaanuarist 128 teenistuskohta ja 1. aprillist 135 teenistuskohta, 1. septembrist 138 teenistuskohta.