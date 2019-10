Volinik: tuleb takistada migrantide illegaalset lahkumist Türgist

Euroopa Komisjoni migratsioonivoliniku Dimitris Avramopoulose sõnul on "pakiline vajadus" peatada migrantide ebaseaduslikku lahkumist Türgist, kuna Kreekal on raskusi toime tulemisel üha suureneva saabujate hulgaga.

"Korrapäratud saabumised Kreekasse on kasvanud viimastel nädalatel ja kuudel," ütles Avramopoulos Ankaras ühisel pressikonverentsil Türgi ja Saksa siseministriga.

"On pakiline vajadus veelgi tugevdada Türgist korrapäratute lahkumiste ärahoidmist ja avastamist," lisas ta.

ÜRO põgenikeamet UNHCR teatas teisipäeval, et ülemere saabumist hulk Türgist Kreekasse kasvas septembris 10 258 inimeseni, kellest enamus on afgaanide ja süürlaste perekonnad.

See on kõrgeim igakuine näitaja alates 2016. aastal Türgi ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud leppest selliste saabumiste voolu vähendamiseks.

Türgi siseminister Süleyman Soylu kutsus EL-i jagama põgenike koormat, kuna Ankara kardab uut põgenike voolu Süüria Idlibi provintsist, mis asub Türgi piiri lähedal.

Türgi on "täitnud oma lubadused" 2016. aasta leppe alusel, sõnas Soylu ja lisas, et Ankara ootab sama ka Euroopalt. Ta hoiatas, et vaenutegevus Idlibis võib vallandada põgenike massilise voolu Türki, kus juba praegu on peavarju leidnud 3,6 miljonit Süüria põgenikku.

Avramopoulose sõnul hindab ta Ankara tehtud tööd, seda eriti arvestades asjaolu, et migratsioonisurve Türgile jätkub.

"Meie ühine visiit on tõestus meie jätkuvast koostööst Türgiga migratsiooni haldamisel üheskoos, partneritena," ütles ta.

Avramopoulos ja Saksa siseminister Horst Seehofer külastavad reedel Kreekat.

Seehofer rõhutas, et Euroopa on valmis Türgit aitama.

Visiit toimub pärast seda, kui Türgi president Recep Tayyip Erdoğan ähvardas eelmisel kuul "avada väravad" ja lubada Süüria põgenikel Türgist lahkuda Lääne-Euroopasse, kui plaanid luua koos USA-ga turvatsoon nende ümberpaigutamiseks Süüria põhjaossa peaksid ebaõnnestuma.

"Me oleme sunnitud väravad avama," sõnas Erdoğan. "Meid ei saa sundida tegelema selle koormaga üksi."