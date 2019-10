Iisaku kihelkonna muuseumis on kohaliku vabatahtlike päästekomando juubeli puhul avatud erakollektsioonist pärit näitus, kus on välja pandud 300 päästemasina mudelit.

Põhiliselt on näitusel väljas plastmassist ja metallist eri ajastute ja riikide tuletõrjeautod. Lisaks on näha ka veidi muid päästjate tööga seotud tehnika väikevorme. Kollektsiooni omanikul Mart Heeringsonil tuli mudelite kogumise idee veidi rohkem kui viis aastat tagasi vabatahtlike päästjatega liitudes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Alguses ikka hakkasin ise [neid koguma] ja siis, kui mul oli neid saja ringis, hakkasid sõbrad ka juba nägema neid ja ma hakkasin rääkima, et mul on selline huvi, ja nad hakkasid ostma mulle. Mu enda elukaaslane on väga huvitatud sellest - niiviisi nad tulevad," rääkis Heeringson.

Näituse kuraatori, muuseumipedagoogi Anne Nurgamaa sõnul on väljapanekut uudistavate laste lemmikud redelautod. Olgugi et tegu on mudelautodega, kipuvad ka need ringi sõitma.

"Ma ei tea, kas siis majavaim Maria käib mängimas või lapsed, aga aeg-ajalt nad siin ka kõnnivad natuke teise kohta," lausus ta.

Päästetehnika mudelite näitus on seotud Iisaku vabatahtliku päästekomando 60. sünnipäevaga. Kusjuures ka paarikümmend päästjat ja kaht päästeautot koondava päästekomando depoos on vaadata nii mõndagi ainulaadset.

Näiteks kirjeldas Iisaku vabatahtliku päästekomando pealik Allan Bogdanov, kuidas depoo laearmatuur on pandud kokku joatorudest ja hargmikust. Ja joatorudest välja ulatuvad elektripirnid sümboliseerivad veetilkasid.