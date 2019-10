"Olukorrast riigis" arutas ministri rolli üle saastunud kala juhtumis

"VTA on maaeluministri haldusalas ja tekitab küsimusi, kuidas saab minister soovitada ettevõtjal pöörduda kohtusse VTA ameti vastu," küsis Himma. "Mind häiris ka ministri väide, et meedia õhutab teemat justkui tühja koha pealt ja ohustab sellega ettevõtja mainet ja see justkui lubamatu. Ajakirjanduse roll on hoiatada inimesi ka tervist ohustava tegevuse eest ja teada ju on, et listeeriabakteri tõttu on inimesi surnud, sealhulgas ka Eestis," lisas ta.

Himma sõnul täidab VTA oma funktsiooni, tehes sagedasi kontrolle M.V. Woolu toodangule, nii sellele, mis läheb tootmisest välja kui ka sellele, mis on jõudnud lettidele. "Ja ajakirjanduse kohustus ongi kajastada seda - ühelt poolt hoiatada, aga teisalt ka jagada seda olulist informatsiooni, et selline oht on olemas ja samas ka teadlikkust tõsta - et kulla inimesed - kuumutage, sest toores kala võib sisaldada listeeriabaketrit," tõdes Himma.

Karnau märkis minister Järviku sõnadele, kuidas ta kogu aeg kala sööb, viidates, et Järvik tegeles ka suvel teemaks tõusnud maasikate päritolu küsimusega nii, et käis neid ise turul maitsmas.

"Järviku puhul pole see esimene kord, kui ta ministrina katsetab eesti toidu kvaliteeti," tõdes Karnau. "Ministri vastutus ei piirne siiski hea isuga, vaid sellega, et tema alluvuses olevad ametid korralikult töötaksid," lisas Karnau.

Lisaks käsitlesid saatejuhid valitsuse otsust toetada Euroopa Liidu eesmärki saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks, Swedbanki nõukogu esimehe, Rootsi endise peaministri Göran Perssoni visiiti Eestisse ja panga Eesti haru endise juhi Robert Kitti rolli ja tulevikku, Eesti Panga esinduslikku pensioniteemalist seminari ja rahandusminister Martin Helme esinemist seal, rikkumistest teada andvate isikute kaitset ning siseminister Mart Helme ettepanekuid muuta sisserände kvootide jagamise aluseid.