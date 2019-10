M.V.Wool teatas, et täidab ettekirjutuse kohe, kuigi selline nõue ei tulene toiduseadusest ja Euroopa komisjoni määrusest. Ettevõte jätkab VTA-ga konsultatsioone, et tagada kooskõla seadusega.

ERR-i andmetel olid tagasikutsutava toote partiid müügil Rimi ja Prisma kauplustes.

Kaubandusest toote tagasikutsumisel peab olema tõestatud listeeriasisalduse piirmäära 100 ühikut (Lm (cfu/g)) ületamine, mida ettevõtte väitel praegusel juhul toimunud ei ole.

"Ettekirjutus lähtub 1. oktoobril ettevõttes tehtud proovidest, kus toote 25 grammis tehtud viiest osaproovist üks osaproov näitas listeeriasisaldust, millest ettevõte ka avalikkust teavitas. Sõltumatu akrediteeritud labori eelnevad testitulemused selles tootes listeeriasisaldust ei näita, samuti ei näita listeeria leidu kordusproovi tulemused. Vaatamata sellele oleme kohustatud täitma ettekirjutuse viivitamatult," ütles M.V.Wooli nõukogu esimees Meelis Vetevool.

1. oktoobril võeti M.V.Wooli tootmisest 21 pinnaproovi ja neli tooraineproovi, kust listeeriabakterit ei leitud. Kolmest kalatootest võetud 15 osaproovist ühes esines listeeriabakteri leid 25 grammis tootes (Euroopa Liidus loetakse tarbijale ohutuks piirmääraks 100 ühikut (Lm (cfu/g)). Viimase kolme kuu jooksul on ettevõttest võetud üle 200 pinna- ja puhtuseproovi, mis ükski ei ole näidanud listeeria esinemist tehases, kinnitab ettevõte.

Kuna listeeriabakter esineb kõikjal looduses, siis kalakasvatused teevad endast kõik oleneva, et kontrollida tooraines bakteri olemasolu. Kuid ikkagi on võimalus, et mõnes üksikus kalas see bakter esineb.

M.V.Wool on seisukohal, et ettevõtte kalatooted on alati vastanud Euroopa Liidus kehtivatele piirnormidele ning on välistatud nende kalatoodete kahjulik mõju inimeste tervisele. "M.V.Wool teeb alates selle aasta kevadest tihedat koostööd VTA-ga ning on kehtestanud listeeriabakteri esinemisele nulltolerantsi. Viimasel kuuel kuul tootmises tehtud proovid kinnitavad, et ettevõtte tooted vastasid piirnormidele suure varuga," seisab firma teates.