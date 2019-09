Kuigi ohtliku listeeriabakteriga seostatud kalatööstuse M.V.Wooli tootepartiid on kontrollitud ja tarbijatele ohutuks tunnistatud, korjas Maxima kauplustekett ettevõtte külmsuitsu- ja soolalõhe ning soolaforelli müügilt.

Maxima Eesti kiiresti riknevate kaupade ostuosakonna direktor Marge Kikas sõnas Delfile, et Maxima jälgib tähelepanelikult arenguid, mis on seotud M.V. Wooli tootmise ja toodangu toiduohutuse teemadega. "Oleme hetkel otsustanud peatada M.V. Wooli külmsuitsu- ja soolalõhe ning soolaforelli toodete müügi oma kauplustes," kinnitas ta.

"Tooted eemaldati müügilt eile ja oleme sellest teavitanud ka M.V. Wooli," täpsustas Kikas.

"Meile teadaolevalt on M.V. Wool saatnud teabenõude veterinaar- ja toiduametile, sooviga saada vastus, kas nende ettevõtte tooted on tarbijale ohutud. Me omaltpoolt jääme ootama ettevõtte poolseid selgitusi ja garantiisid vastavate toodete ohutusele," sõnas Kikas.

Selveri pressiesindaja Rivo Veski ütles aga, et M. V. Wooli kalatooted on kontrollitud vastavalt veterinaar- ja toiduameti kehtestatud nõuetele ning on täiesti ohutud, ning Selver jätkab nende müüki.

Sama kinnitas ka Coopi kommunikatsioonijuht Martin Miido. "Oleme sel teemal konsulteerinud VTA-ga, kelle sõnul kontrollitakse kõiki poodidesse minevaid partiisid," sõnas Miido, lisades, et kui VTA peab vajalikuks toodete müük peatada, siis loomulikult teeb Coop seda viivitamatult.

"Müügitulemuste kohta saame öelda, et täheldame mõningat langust ja mitte ainult M. V. Wooli toodete lõikes, vaid kogu kalasegmendis," märkis Veski, öeldes veel, et paari päeva põhjal järeldusi teha on veel vara.