Maaeluminister Mart Järvik (EKRE) ütles, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) ei ole talle esitanud tõendeid, et ettevõtte M.V. Wool tooted oleksid kuidagi ohtlikud. Ministri sõnul kahjustavad meedias esitatud väited kahjustada kogu Eesti kalatööstust.

ETV saade "Pealtnägija" avalikustas eelmisel nädalal, et Eesti kalatöötleja M.V. Wooli toodang on seotud listeeriabakteriga, mis on põhjustanud üle Euroopa, sh Eestis inimeste surma. Veterinaar- ja toiduameti tellitud geneetilised analüüsid tuvastasid, et agressiivne ja nakkav listeeriabakter ST1247 pärineb Eesti suurima kalatootja M. V. Wooli tehasest.

Maaeluministeerium kinnitab, et Eesti kalatööstuses, sh M. V. Woolis valmistatud tooted, on praegustel andmetel ohutud. "Vastupidiseid tõendeid seni ei ole veterinaar- ja toiduamet (VTA) ministrile esitanud. Toiduseadus näeb ette väga selged ja jõulised abinõud, et takistada tervisele ohtlike toodete turule pääs. Olukorras, kus ettevõtja on VTA tegevuse kohtusse kaevanud, ei pea VTA ametnikud "Pealtnägijasse" ega mujale meediasse minema, et avalikkuses kahtlusi külvata ning kohtu suhtumist kallutada, vaid ootama ära kohtulahendi," lausus Järvik.

Maaeluministri sõnul ei ole esitatud ühtegi riikliku järelevalve menetluses kogutud tõendit, mis võimaldaks väita, et M. V. Wooli poolt valmistatud kalatooted on põhjustanud isikute surma. "Terviseamet on järjekindlalt väljendanud seisukohta, et olemasolevate faktide ja väidete põhjal ei ole võimalik asuda seisukohale, et M. V. Wooli toodete söömine on põhjustanud inimeste surma," ütles ta.

"Kahjuks ei ole teema käsitlemisel pööratud tähelepanu asjaolule, et kõikide toitude, sh toorkalast toodete, puhul tuleb jälgida tähelepanelikult säilitamistingimusi ning näidustusi. Nii näiteks on toorkalast toodete puhul oluline kinni pidada ettevõtja poolt ette nähtud säilitamistemperatuurist. Vastasel juhul luuakse soodne pinnas bakterite levikuks ja kasvuks. Samuti ei peaks toorkalast tooteid tarbima rasedad, imetavad emad ning madala immuunsustasemega inimesed," märkis Järvik

Maaeluminister kinnitab, et nii ministeerium kui ka VTA jälgivad järjepidevalt, et Eesti tarbijate lauale ei jõuaks ohtlikud kalatooted. Samas tuleb viivitamatult välja töötada abinõud, et taastada Eesti kalatööstuse usaldusväärsus ja maine ning kaupmeeste ja tarbijate usaldus Eesti kalatoodete suhtes.

Järvik: meediarünnak kahjustab kogu Eesti kalatööstust

Minister Järvik rääkis, et vastutustundetute ja põhjendamatute süüdistustega on nädalaga Eesti toiduainetetööstusele tekitatud nii ulatuslik rahaline kui ka mainekahju. "Meie kaubanduspartnerite silmis on löögi saanud Eesti kui usaldusväärse tootja maine. Siseriiklikult on tarbijad loobumas või loobunud mitmete kalatoodete tarbimisest," sõnas ta.

"Maaeluministrina on minu jaoks tähtis nii rahvatervis kui ka Eesti toiduainetetööstuse, sh kalatööstuse usaldusväärsus ja käekäik. Seetõttu pean lubamatuks Eesti meedias toimuvat "avalikku hukkamist", mille käigus püütakse üldsust hirmutada, et Eesti kalatöötlejate teatud tooted on tervisele ohtlikud ning põhjustavad inimeste surma. Taolise paanika külvamisega ei kahjustata mitte ainult ühe ettevõtte mainet, vaid terve Eesti kalatööstuse usaldusväärsust.

"Avalikkuse hirmutamine ja meedias toimuv kohtupidamine ei sobi õigusriiki. Õigusriigis ei määrata toidu ohutust ajakirjanduse pealkirjade alusel, vaid seaduses ettenähtud riikliku järelevalve menetluse käigus, järgides kõiki seaduses toodud nõudeid," lisas ta.

Järviku sõnul peavad kõik, sealhulgas ametnikud, kes on sellisele õigusvälisele "paralleelmenetlusele" kaasa aidanud, tunnetama oma vastutust.