Ka kõige väiksem laps teab, et punane foorituli keelab edasi liikuda. Millegipärast suureks kasvades ja autorooli istudes läheb see meelest ära, vahendas "Aktuaalne kaamera".



"Kahjuks on niimoodi, et sõidukijuhid raudteeülesõidu kohal punast tuld ei pea punaseks ehk ei loe keelavaks tuleks, vaatamata sellele, kui rong on lähenemas. Foori punased tuled hakkavad põlema, aga sõidukijuhid ei peatu punase tule ees, peatuvad alles siis, kui tõkkepuu on füüsiliselt alla langenud," rääkis Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu.

Olukord teeb Eesti Raudteele muret, sest aastaid vähenes selliste avariide arv, kuid nüüd on see jälle kasvama hakanud. Kui mullu sõideti aasta jooksul maha 68 tõkkepuud, siis septembri alguseks oli selliseid õnnetusi juhtunud juba 59.

Kõige probleemseks paigaks on aastate jooksul kujunenud Tallinnas asuv Tondi ülesõit, kus mõnikord sõidetaks tõkkepuudesse mitu korda ühe päeva jooksul. Tavaliselt põhjendavad autojuhid oma tegu sellega, et tõkkepuud lihtsalt ei märgatud või paistis päike silma.

"Võib-olla kurioossemad juhtumid on see, kui tõkkepuu on juba all ja jalgrattur tuleb täis hooga ja sõidab vastu seda, kuigi võimalik oleks sellest mööduda õiget rada pidi," lausus Viisalu.

Tänu videovalvele on paljudel puhkudel võimalik lõhkuja kindlaks teha. Raudteefirma teeb siis avalduse politseisse ning juhile esitatav kahjunõue võib ulatuda sajast kuni tuhande euroni. Eesti Raudtee otsib uusi lahendusi, et tõkkepuid veelgi paremini märgatavaks teha.

"Oleme kaalunud raudteeülesõidukohtadele enne tõkkepuud näiteks teele maha märkida stoppjoon. See on täiendav märk või siht, kui sõidukijuht seda märkab, siis ta ka peatub," rääkis Eesti Raudtee ohutusjuht.

Venemaal on tõkkepuude asemel kasutusel teepinnast kerkivad takistused, kuid Euroopas sellist lahendust heaks ei kiideta.

"Kui võttagi Venemaa näide, jah, kokkupõrked rongidega on vähenenud, aga õnnetusjuhtumite arv ei ole vähenenud. Needsamad sõidukijuhid sõidavad maa alt tulnud takistustele vastu," selgitas Viisalu.

Lähima viie aasta jooksul plaanib Eesti Raudtee paigaldada tõkkepuu 107 ülesõidule. Maailma praktika näitab, et fooride ja tõkkepuudega ülesõitudel väheneb õnnetuste arv poole võrra, kuid päris ära selliseid õnnetusi ei hoia.