Eesti Raudtee lubab viie aastaga uuendada 107 ülesõitu ja üheksa ülekäiku

Ülesõitude moderniseerimise raamhange hõlmab 86 ülesõidu tarne koos "võtmed kätte" paigaldusega, 21 ülesõiduseadme tarne ja jalakäijatele mõeldud üheksa ülekäigu seadmete tarne ja paigaldusega. Pakkumised neljalt huviliselt esitati eelmiseks reedeks ja praegu käib nende hindamine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Raudtee juhi Erik Laidvee sõnul loodab ta, et keegi ei ürita nüüd väljakuulutatava hanke võitjat vaidlustada. Kahe aasta eest selle sama Lääne-Harju hankega nii juhtus.

"Me vaidlesime siis läbi kõik instantsid alates VAKOst kuni Riigikohtuni, võitsime kõik instantsid ja kaotasime kaheksa kuud aega," ütles Laidvee.

Kui hanke võitja saanuks algselt planeeritud ajal tööd alustada, jäänuks mõned juhtumid ületuskohtadel toimumata, ütles Laidvee.

Lääne-Harju projekti lõpptähtaega 2024. aastal vaidlused siiski ei mõjutanud. Lääne-Harju raudteede suurprojekt, mille osaks on ka ülesõitude ja ülekäikude ehitus, läheb maksma 38 miljonit eurot. Kõik see on omakorda osa Eesti Raudtee strateegilisest investeeringute plaanist, mille järgi paigutatakse aastani 2024 taristusse 400 miljonit eurot. Eesti Raudteel on 152 ülesõidukohta, mis nüüd suur osa etappide kaupa moderniseeritakse.

"Küsimus on olemasolevate seadmete renoveerimine ja nende varustamine kõrgema kategooria turvaseadmetega. Me räägime siin pisut enam kui 70 protsendi meie ülesõitude esimese kategooria alla viimiseks. See on kaugelt enam kui tegelikult normatiivid meilt nõuavad," sõnas Laidvee.

Ta lisas, et pärast 2024. aastat jääb alles veel 10 kolmanda kategooria ülesõitu.

Esimese kategooria ülesõit on tõkkepuu ja fooriga, teise kategooria oma on varustarud fooriga, kolmas on tähistatud liiklusmärkidega. Ülesõitude ja ülekäikude korrastamine lähtub ohutusauditist, mille järgi on ohtlikumad raudtee ületuskohad Keilas, Narvas, Tapal ja eelkõige Tallinnas. Viimases on kõige probleemsem Tondi ülesõidukoht.