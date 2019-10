ETV saate "Esimene stuudio" külaline on kolmapäeval Läti lennufirma Air Baltic juht Martin Gauss.

Saatejuht Andres Kuusk uurib siinse lennuturu liidrilt, et kui Tallinnast lendamine on kasumlik, siis miks Eesti lennufirma sellega hakkama pole saanud. Mida lätlased teevad paremini ja kas Air Balticu ambitsioonikad plaanid on ikka jätkusuutlikud?

"Esimene stuudio" algab ETV-s kolmapäeval kell 21.40.