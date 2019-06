Air Balticu juht: Tallinn on muutunud meie teiseks koduturuks

Nordica otsus lende vähendada loob Air Balticule võimaluse Tallinnas oma äriplaani kiiremini täita, kuid arvestada tuleb ka teiste Eestisse lendavate firmade plaane ja Air Balticu uute lennukite saamise graafikut, kinnitas Martin Gauss "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus.

Praegu paikneb Tallinnas kolm uut Airbusi.

"Oleme Tallinna turul esindatud. See on nüüd meie teine suurem turg Balti riikides. Arendame seda. Oleme õnnelikud, sest reisijate arv on aastaga kasvanud 30 protsenti. Meil on Tallinnast 12 sihtkohta ja tahaksime pakkuda enamat," rääkis Gauss.

Air Balticu populaarseim liin on tema sõnul Tallinn-Riia-Tallinn, kus nad teenindavad 7000 reisijat nädalas.

Air Balticu juhid kinnitavad, et Air Balticul pole mingit huvi ega vajadust Nordicat osta. Nad soovitavad eestlastel vähem muretseda otselendude pärast, sest Air Balticu äriplaan näeb nende suurendamist ette.

"Ei, me pole huvitatud mõne teise lennufirma ostmisest. Kasvame, nagu plaanitud. Suurendame oma osa turul sellega, et meil saab olema 50 uut Airbusi lennukit, mida soovime kasutada Balti riikides," lausus Gauss. "Praegu on meil 40 lennukit. Nii et meie park suureneb lähiaastail kümne õhusõiduki võrra."

Väikesel lennufirmal, kes jätkulende ei paku, on keeruline kasumit toovat äriplaani leida, vihjas Gauss Nordicale, öeldes samas, et ka Air Baltic oma 70 sihtkohaga pole suur. Reisijate arv ületas aasta esimese viie kuuga 1,7 miljoni piiri ja kolmapäevases Läti päevalehes Diena avaldatud kinnitamata oletused, justkui muutuks Air Balticu majandusnäitajad halvemaks, ei vasta Martin Gaussi sõnul tõele.

"Avaldatud info on vale. Meil on aastaaruanne, me ei avalda eraldi kvartali- ja poolaasta tulemusi. Koostame aastaaruande ja avaldame selle. Kui keegi koostab oma nägemuse käibe või reisijate arvu kohta, siis jäägu see tema teha, kuid leian, et see artikkel pole niisugune, mida peaksin professionaalseks ajakirjanduseks," ütles Gauss.

Strateegilise investori suhtes Air Balticul uudiseid pole.