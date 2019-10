ERR-is avaldati 21.11.2018 artikkel pealkirjaga "Lähedaste jahmatus: kohus määras tüdrukutirtsu ta varem hüljanud alkohoolikust emale".

Artikli pealkirjast ja ka artikli sisust võib lugejale jääda mulje, nagu oleks Eesti Vabariigi kohus ühe väikese tüdruku suhtes midagi jubedat toime pannud. Tegelik olukord on aga hoopis vastupidine.

Selleks, et mõista paremini kogu loo tegeliku ja tervikliku konteksti, tuleb kõigepealt alustada kogu loo ehk vaidluse osalistest endist. Harju maakohtu lahendiga ei nõustu ning on "jahmunud" lapse isa, kes on pikaajalist vanglakaristust kandev narkokurjategija, ja tema õde, kes soovib lapse eestkostjaks saada. Lapse isa õde elab samuti Hispaanias, kus elas ka lapse narkokaubitsejast isa ennem Eestis vahelejäämist ja pikkadeks aastateks trellide taha sattumist. "Seadusandluse nõrkust" näeb asjas lapse narkokurjategijast isa esindaja. Lapse emale on kogu vaidluse vältel olnud arusaamatu ka lapse riigi õigusabi korras määratud esindaja seisukohad ja tegutsemine, kes väga agaralt lapse isa seisukohti ja positsiooni kaitseb.

Lisaks aitab kogu loo tegeliku konteksti paremini mõista ka tõik, et Harju maakohus tegi 3. novembril 2017 esialgse õiguskaitse kohtumääruse. Kohus kohustas iga isikut, kes last vastu tema ema tahtmist enda juures hoiab, andma laps välja tema emale. Lapse isa ja temaga seotud isikud teavad, kus laps on. Sealhulgas ka lapse isapoolne tädi, kes Hispaaniast Eestisse kohtus kohal käib. Asjasse puutuvad isikud on aga lihtsalt vilistanud selle peale ning ajakirjanduse vahendusel kurdavad "seadusandluse puudustest".

Mis vaidluse sisusse endasse puutub, siis kõigepealt selgitame, et narkokurjategijast lapse isa on terve kohtumenetluse käigus esitanud rida alusetuid väiteid ja süüdistusi ehk lausvalet. Seetõttu tegelikkuses Harju maakohtu lahendi ehk seniste asjade käigu ja tulemuse võibki ainuüksi sellega kokku võtta. Vaatamata sellele on antud juhul ka oluline mõista vaidluse tegeliku õigusliku tausta ehk põhjust, miks lapse narkokurjategijast isa ja tema õe katse ühelt emalt laps kohtu ja advokaatide abiga ära võtta on õiguslikult perspektiivitu.

Lapse isa esindaja näeb kohtulahendi taga meie seadusandluse nõrkust. Vastupidi – kõnealune kohtulahend näitab seda, et me elame riigis, kus kohus kaitseb inimeste vabadust ja õigust perekonna- ja eraelu puutumatusele. Eelduslikult mitte keegi ei taha elada riigis, kus riik kergekäeliselt ja suvaliselt sekkub oma inimeste era- ja pereellu ning hakkab inimestele ette dikteerima, kuidas oma era- ja pereelu täpselt elada tuleks.

Eesti Vabariigi Põhiseadusest tulenevalt on igaühel õigus perekonna- ja eraelu puutumatusele. Riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud ei tohi kellegi perekonna- ega eraellu sekkuda muidu, kui seaduses sätestatud juhtudel.

Seega põhiseadus annab igale isikule õiguse oodata, et riik ei sekku tema perekonna- ja eraellu ning kohustab riiki sekkumisest hoiduma. Riigikohus on oma praktikas muuhulgas leidnud, et perekonnaautonoomiast tulenevalt on eelkõige vanemal õigus oma last ise kasvatada. Vanemalt lapse suhtes isikuhoolduse täielik äravõtmine on äärmuslik meede ning lapse heaolu tagamiseks tuleb kohaldada vanema õigusi kõige vähem piiravaid abinõusid.

Lapse ema ei ole oma last nüüdseks näinud juba enam kui kaks aastat. Lapse isa aga kohtumenetluses lihtsustatult parafraseerides väidab, et kuna lapse ema kunagi aastaid tagasi pidutses, siis tuleks talt laps ära võtta ja isa õele anda. Selline väide ja õiguslik positsioon on pehmelt öeldes naeruväärne ja absurdne. Kuna me elame õigusriigis, siis ka pikka vanglakaristust kandval narkokurjategijal on õigus kohtute uksi kulutada ja soovi korral Riigikohtuni vaielda. Lapse emal jääb hetkel ainult üle loota, et üks päev saab see arutu kohtuvaidlus läbi ning laps jõuab tagasi Eestisse, kus on tema kodu ja tema ema.