Konjunktuuriinstituut: majanduse olukord hakkab halvenema

Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) ekspertide septembrikuu hinnangutest selgub, et majanduse hetkeolukord püsib veel hea, kuid poole aasta pärast on seis halvem.

EKI eksperdid-analüütikud hindasid septembris Eesti majanduse üldolukorda endiselt heaks, kuid nende hinnangul halveneb see järgmise poole aasta jooksul.

Eesti majanduse probleemidest saab endiselt esile tõsta oskustööjõu puudust, vähest innovatsiooni ja vähest usaldust valitsuse majanduspoliitika vastu.

Eratarbimise olukorda hindasid EKI eksperdid endiselt heaks, kuid investeeringute olukorda mõnevõrra halvemaks kui eelmisel vaatlusel juunis.

"Üldine ebakindlus maailma majanduses ja ekspordipiirangud võivad vähendada ettevõtjate valmidust investeerida," selgitas konjunktuuriinstituudi direktor Marje Josing.

Väliskaubanduse arenguväljavaated on halvenenud ning ka kaubandusbilansi suhtes on ülekaalus pessimistlikud hinnangud. Septembri küsitluse kohaselt võib järgmisel poolaastal oodata ekspordimahu mõõdukat langust ja impordimahu püsimist samal tasemel.

"Eesti väliskaubanduse areng on suuresti sõltuv väliskeskkonnast ja sellega seotud riskidest. Üldist ebakindlust põhjustavad protektsionismiga seotud ohud maailmas, nagu Brexit ja USA tollipoliitika, mis on lähikuudel välisturgudele veelgi suuremat mõju avaldamas," lisas Josing.

Hinnatõus järgmisel kuuel kuul aeglustub, intressimäärad ja aktsiahinnad püsivad samuti madalamad.

Kõige ebakindlamalt tunnevad end tööstus- ja ehitussektor. Tööde maht hakkab järgmise kolme kuu jooksul kahanema ja langeb allapoole mulluse kolmanda kvartali tasemest. Seevastu tunnevad end kindlalt nii siseturule suunatud jaekaubandus kui enamik teenidusharusid.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja Kaupo Reede sõnul on oluliseks probleemiks asjaolu, et palk kasvab endiselt tootlikkusest kiiremini.

"See tähendab, et ettevõtted peavad rohkem panustama efektiivsuse tõstmisele läbi digitaliseerimise ja automatiseerimise, samuti toodete ja tehnoloogia arendusse," ütles Reede, lisades, et selleks on toetusmeetmed olemas nii EAS-is kui ka KredExis.

Eesti tarbijate kindlustunne ei ole aasta jooksul oluliselt muutunud. Kaks kolmandikku peredest hindas septembris, et nende majanduslik olukord on sama kui aasta tagasi.

Arvestuslik toidukorv on aastaga kallinenud 3,9 protsenti, saavutades oma senise maksimumi. Tänavuse aasta viimases kvartalis kallinevad toidud eelduslikult veel ühe protsendi.

Perede säästuvõime on erinev. Septembri tarbijabaromeetri andmetel suutsid säästa pooled pered, ent pooled kulutasid kõik teenitu kohe ära.

Elanikud aga eeldavad riigi majandusolukorralt järgmise aasta jooksul halvenemist.