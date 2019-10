Tartu keskerakondlased kinnitavad kui ühest suust, et ehkki otsustatud midagi ei ole, peetakse homme tähtsad koosolekud. Piirkonna juhatuse ja sellele järgneva keskerakonna fraktsiooni nõupidamistel räägitakse Tartu abilinnapeadest Monica Rannast ja Madis Lepajõest ning volikogu esimehest Aadu Mustast. Nende toolide kõikumist aitab selgitada ootamatu juhivahetus Keskerakonna Tartu piirkonnas.

Kaks nädalat tagasi endale uusi juhte valinud Tartu keskerakondlased andsid piirkonna senisele juhile Aadu Mustale tugeva hinnangu. Juhatusse Must enam ei pääsenud ja Monica Rand, keda Must nägi uue juhina, sai hääletusel pisut üle kümne hääle. Tänavu mais keskerakonnaga liitunud Jaan Toots võttis üle 80 hääle.

Tartu linnavolikogu keskerakonna fraktsiooni aseesimees Rein Kokk ütleb, et liikmete arvamusest erakond mööda vaadata ei saa.

"Praegune volikogu esimees ja abilinnapead ei saanud isegi meie uude juhatusse ja juhatusse tuli uusi liikmeid. Me peame väga tõsiselt nüüd selle juhatuse kokku saama, kuulama kõigi uute liikmete ja oma vanade liikmete arvamused ära ja mõtlema, mismoodi me edasi läheme, sest rahva arvamusest tuleb ikka lugu pidada ja selle järgi tööle hakata. Praegu paistab, et see olukord, mis on, oli juba inimesed ära tüüdanud," rääkis Kokk.

Keskerakonna Tartu piirkond ei ela just oma parimaid aegu. Viimastel kohalike omavalitsuste valimistel said keskerakondlased 49-liikmelises linnavolikogus seitse kohta. Pärast piirkonna juhiks saamist tõdes Jaan Toots, et küsimusi oli muuhulgas piirkonna senise juhtimisstiili kohta.

"Piirkonnas ei tegelda täna liikmetega, tegeldakse sisuliselt ainult siis, kui neid on vaja mingitele valimistele. Teiseks ei anta informatsiooni tavaliikmetele. Ei kutsuta kokku, ei räägita, mis toimub volikogus või riigikogus. Noortega töö puudub. Reform ja EKRE saavad omale noori, selgitavad, räägivad oma maailmavaadet, meil on alla 30-aastaseid ainult 39 liiget," ütles Jaan Toots.

Peamiselt kõlavadki etteheited piirkonna senise juhtimise kohta. Abilinnapeade või volikogu liikmete töö üle kohalikud keskerakondlased kurtma ei kipu. Samas ongi abilinnapead Monica Rand ja Madis Lepajõe rohkem abilinnapeatöö ja vähem erakonna asjadega tegelenud. Rein Kokk tõdeb, et see võib neile ka etteheiteks saada.

"Partei on partei. Abilinnapea, kes meie poolt on määratud, peab ka raudselt partei rida ajama ja nõudma koosolekutel, et ka meie asjad tuleb arvesse võtta," sõnas Kokk.

Mis siis neljapäeval saab, pole veel kindel. "Ma ei ütle, et mingit muudatust tuleb, aga need asjad vaadatakse kindlasti üle. Kuna hääli nad said niivõrd vähe, et see võttis jalad nõrgaks. Häbi hakkas," lisas Kokk.

Kuuldavasti on Tartu keskerakondlaste uued juhid päris hoolega uurinud, kuidas abilinnapäid vajadusel välja vahetada. Erakonna liikmete sõnul on otsitud ka linnapea Urmas Klaasi abi, kuid Klaas kinnitab, et keskerakond peab oma siseasjadele isekeskis lahenduse leidma.

Juriidiliselt on Tartu abilinnapeade väljavahetamiseks kaks võimalust. Abilinnapea võib ise tagasi astuda ja teda saab umbusaldada. Teisalt ütleb keskerakonna põhikiri, et oma liikmeid keskerakondlane umbusaldada ei tohi.

Rein Kokk ütleb, et loodetavasti õnnestub kõik võimalikud muudatused viisakalt ära teha.