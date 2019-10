Juba enne seda, kui Keskerakonna Tartu piirkonna juhatus kogunes, oli teada kaks asja. Abilinnapäid Monica Randa ja Madis Lepajõed saab välja vahetada ainult siis, kui volikogu neile umbusaldust avaldab või kui nad ise tagasi astuvad.

Tartlaste seas tekkinud pinged paistavad silma ka Keskerakonna peakontorile. Neljapäevase koosoleku puhul tulid Tartusse nii erakonna peasekretär Mihhail Korb kui aseesimees Mailis Reps. Vahest kõige olulisem küsimus võeti võimalikust päevakorrast maha juba enne koosolekut. Raekojas kohtuti linnapea Urmas Klaasiga (Reformierakond) ning kõik kinnitasid, et Keskerakonna ja Reformierakonna koostöö Tartus jätkub.

Need mõtted kaasas, läksid keskerakondlased korrus kõrgemale ja sulgesid ukse. Kaks tundi kostus koridori tasane jutukõma, millest läbi tungisid vaid üksikud laused. Kõigepealt teravale koputusele järgnenud hüüatus "Stopp! Me ei tee koosolekul märkmeid" ja seejärel kellegi mõte anda neile võimalus soliidselt taganeda. Nendena mõeldigi kahte keskerakondlasest abilinnapead.

Jaan Tootsi sõnul on abilinnapead saanud ettepaneku ise tagasi astuda.

"Vahetatakse kaks abilinnapead välja seoses uue juhatusega ja uute valimistega. Alguse sai see konverentsist, mis toimus täpselt kaks nädalat tagasi, kus uude juhatusse ei osutunud valituks ei endine piikonna esimees, ei abilinnapead ega fraktsiooni sekretär."

Madis Lepajõe võtab ettepaneku kaalumiseks aega. "Küllalt keeruline on töötada, kui enda omad ei usalda. Aga ma täna ei vasta, kas see otsus on lõplik ei või jah," ütles ta.

Monica Rand on juba praegu konkreetsem. "Kuna ei linnapeal ega meie koalitsioonipartneritel ei ole meiega erimeelsusi olnud, me ei ole üksteise tööga rahulolematust üles näidanud, siis lihtsalt niisama tagasi astuda ei ole mul põhjust," sõnas Rand.

Kui abilinnapead ise tagasi ei astu, on Keskerakonnal küllalt vähe võimalusi. Ise nad oma erakonnaliikme umbusaldamist põhikirja järgi algatada ei tohi.

"On võimalusi, aga kõigi nende võimalustega me arvestame. Ja kui vaja, siis võib-olla tuleb rakendada. Aga me eelistame Tartus ajada soliidselt, Tartu moodi asju," rääkis Keskerakonna fraktsiooni juht Vladimr Šokman.

Kuuldavasti loodaks Keskerakond võimaliku umbusaldamise puhul koalitsioonipartnerile, Reformierakonnale. Linnapea Urmas Klaas aga ütles, et tema on abilinnapeade tööga rahul ja Keskerakond peab oma probleemidele isekeskis lahenduse leidma.

"Need võimalikud ümberpaigutused ja otsused personaalia osas tuleb teha Keskerakonna sees, see peab olema Keskerakonna otsus."

Neljapäevasel koosolekul oli kohal ka Tartu linnavolikogu esimees, piirkonna endine juht Aadu Must. Jaan Toots ütles, et Musta personaalküsimust ei arutatud. Vladimr Šokman lisas siiski, et temalegi on pakutud vabatahtlikku tagasiastumist.

"Mis ta sellest arvab, kuna ta koosolekul ka ütles, et ta tahab natukene oma ametipostide arvu vähendada ja koomale tõmmata. Ja teatavasti Aadu Must tahab mõningaid rahvusvahelisi ametikohti ka juurde saada. Selles mõttes koosolek võttis ka tõsiselt ja toetas teda selles mõttes," ütles Toots.

Aadu Must ise tutvustas oma plaane niisama keeruliselt.

"Igal asjal tuleb kunagi lõpp, see on selge. Aga kuidas nüüd lähiperspektiivis vaadata, see on nüüd arutelude küsimus. Ja lõppude lõpuks, kui selgub, et oleks võimalik läbi viia see, millest ma kogu aeg olen rääkinud, et kui on ainult 68+, siis see ei ole lahendus. Teeks pildi natuke nooremaks."

Korduvalt kõlas neljapäeval aga see mõte, et olgu Aadu Musta otsus milline tahes, temale umbusaldust avaldama ei hakata.

Juhul, kui kõik kolm keskerakondlast oma positsioonidest loobuvad, peab piirkonna juhatusel olema ka kolm kandidaati. Jaan Tootsi sõnul tutvustatakse uusi linnajuhte 7. novembril.