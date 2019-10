Abilinnapeadest vabanemise soov ilmnes pärast uue juhatuse valimist paari nädala eest. Abilinnapea Monica Rand ütles kohe, et tema ametist vabatahtlikult ei lahku. Teine Keskerakonda kuuluv abilinnapea Madis Lepajõe pole otsust veel langetanud. Kuna Keskerakond ise abilinnapeadele umbusaldust algatada ei saa, siis peab seda volikogu tegema. Sellega ei taha aga opositsioonierakonnad kaasa minna.

"Täna meil ei ole küll mingisugust põhjust abilinnapäid umbusaldada. Tartu kultuurivaldkonna abilinnapea juhtimise all on Tartu saanud Euroopa kultuuripealinna tiitli. Et täna umbusaldada neid abilinnapäid, on poliitiline mäng, millest Tartu kindlasti ei võida. Selles mõttes on natuke kahju, et üks koalitsioonipartner on hakanud oma sisehuvide arvelt linna stabiilset juhtimist lõhkuma," ütles Tartu Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Lemmit Kaplinski.

Tartu EKRE fraktsiooni esimees Indrek Särg ütles, et ta ei näe põhjust umbusaldada Tartu linnavolikogu esimeest Aadu Musta ega ka abilinnapeasid.

"Me küll ei arutanud, kas abilinnapeade umbusaldamisest me osa võtaksime või mitte, aga minu hinnangul Madis Lepajõe on igati pädev abilinnapea. Monica Randa me tunneme vähem, aga neid küsimusi, mida ta on käinud siin volikogu ees tutvustamas, on ta seda teinud põhjalikult ja igatahes suuri pretensioone pole ma kuskilt kuulnud," rääkis Särg.

"Selles mõttes, selline lähenemisviis, et kui ma nüüd olen saanud ringkonna etteotsa, siis ma hakkan platsi puhastama, minu arust tasuks enne natuke mõelda, et mis mulje see avalikkusele jätab ja kes on kedagi paremat siis asemele panna."

Isamaa fraktsioon pole seda teemat veel arutanud. Tartu linnapea ning Reformierakonna liige Urmas Klaas ütles eelmisel nädalal samuti, et tema on abilinnapeade tööga rahul.