"Tartus on tekkinud olukord, kus Keskerakond on võimu pärast tülli pööranud. Keegi jäi paari aasta eest tööta ja rahata ja tänaseks on jõutud sisemise demokraatia toel olukorda, kus korraldatakse paleepöördeid ja võetakse võim," kirjeldas Ojakivi.

Ta meenutas, et mõne nädala eest sai Tartu keskerakondlaste juhiks Jaan Toots, kes kunagi oli ka Rahvaliidu peaministrikandidaat. "Võimule õnnestus tal nüüd saada rahulolematute keskerakondlaste toel, sest endine Tartu piirkonna juht Aadu Must ei pidanud enam suurele töökoormusele viidates võimalikuks jätkata," rääkis Ojakivi.

Midagi on tekitanud erakonna piirkonna liikmete seas Ojakivi sõnul pingeid ja keskerakondlaste hinge ei mahtunud see, et Tartu piirkonna jaoks pandi nende jaoks tundmatud inimesed abilinnapea ametitesse. nendeks on Monica Rand ja Madis Lepajõe. "Kui mõelda Tartu linna ja avaliku valitsemise peale siis, minu jaoks jääb see kõik arusaamatuks, liivakastimängud."