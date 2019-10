Keskerakonna esimees Jüri Ratas tunnistas ERR-ile, et on isiklikult tegelenud erakonna sisepingete lahendamisega Tartus. Samuti tahab ta anda koalitsioonipartner Reformierakonnale kindlust, et partei saab pingetest üle ja suudab jätkata Tartus koalitsioonis.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas, mis on toimunud Tartus?

Tartus on toimunud Tartu linna Keskerakonna piirkonna aastakoosolek, kus on valitud uus esimees ja uus juhatus, kellel on omad mõtted. Ja need mõtted teatud määral erinevad vana juhatuse seisukohtadest.

Need on olnud senist Tartu Keskerakonda lammutavad mõtted!

Keskerakond on tugev siis, kui Keskerakond hoiab kokku ühtse meeskonnana. Selleks on täna Keskerakonna aseesimees Mailis Reps ja peasekretär Mihhail Korb Tartus kohtumas piirkonna juhatuse, fraktsiooni ja tänase koalitsioonipartneri Reformierakonnaga ja linnapea Urmas Klaasiga. Minul on olnud vestlus kõigi osapooltega ja ma loodan, et see küsimus saab hea lahenduse.

Milline on see hea lahendus?

Eks see lahendus ole sellises olukorras alati kompromisslahendus. See on see, et Keskerakond käitub edasi ühtse meeskonnana ja kindlasti on üks osapool Tartu linna koalitsioonis.

Kas see tähendab, et praegused abilinnapead peavad ametist lahkuma?

Ma arvan, et just neid küsimusi nendel minutitel Tartus tulebki arutada.

Kas te ei karda, et kõige selle tulemusena võib Keskerakond end Tartus opositsioonis leida?

Seetõttu ma olengi seda teemat väga tõsiselt võtnud. Selge on see, et iga koalitsioonipartner soovib enda kõrvale kindlat ja stabiilset partnerit. Ja seda peab Keskerakond täna oma arutelude käigus selle lahenduseni jõudma.

Te näete seda ohtu, et kui Keskerakond ei suuda enda sees kokkuleppele jõuda, siis ta võib leida ennast opositsioonis Tartus?

Keskerakond töötab selle nimel, et olla Tartu linna elanike ja Tartu elu edasiviija ja kõige parem väljendus selleks poliitilises mõttes on olla koalitsioonis.