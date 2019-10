Ehituse professor: linnahalli konstruktsioonid lubaksid säilitamist

Kurnitski ütles ETV "Terevisiooni" saates, et linnahalli algselt 4800 kohaga suur saal ja selle kaarja tagaseina avanemisel tekkiv veel suurem siseruum on maailma ulatuses unikaalsed ja sellisena kindlasti vääriksid rekonstrueerimist.

2016 on linnahalli seisukorda põhjalikult uuritud ja hoones on küll palju läbijooksmisest tingitud niiskuskahjustusi ning fassaad on lagunenud, kuid kandekonstruktsioonid on rahuldavas või lausa heas korras, eriti suure saali osas, rääkis Kurnitski.

Samas tuleks otsus rekonstrueerimise või lammutamise osas teha kiiresti, sest linnahalli tehniline seisukord hakkab siiski niiskuskahjustute tõttu jõudma seisu, kus pole midagi rekonstrueerida. "Ükskõik, mida teha - see on ikka parem kui mitte teha," lisas Kurnitski.

Professor hindas valitsusele esitatavas memos toodud ümberehituse maksumust - ligikaudu 170 miljonit eurot - tänastes ehitushindades realistlikuks.

Kurnitski küsis samas, mida teeks rahvusooper nii suure saaliga, mis pealegi ei ole ehitatud loomuliku akustikaga saaliks.