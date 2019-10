Galerii: sissevaade uueks saamist ootavasse linnahalli

Tallinnas mere ääres laiuv kunagine meelelahutustempel linnahall on taas avalike arutelude keskmesse tõusnud, kuna kultuuriministeeriumis on valminud plaan, et järgmine kultuuri suurehitis, mis rajatakse kultuurkapitali rahaliste vahenditega, on just linnahalli tulev ooperi- ja kontserdimaja. ERR.ee fotograaf käis sestap kohapeal uurimas, millises seisus hoone praegu seespoolt on.