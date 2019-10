Sturgeon ütles Šoti Rahvapartei kongressi eel antud usutluses, et poolehoid Šotimaa iseseisvumisele on kasvamas ning et ettepanek uue referendumi korraldamiseks saab esitatud lähinädalate jooksul, kirjutab The Guardian.

Sturgeon viitas värskele uuringule, mille järgi on toetus Šotimaa iseseisvumisele tõusnud 50 protsendile. Tema sõnul käib praegu töö Šoti parlamendis, et paika panna vajalikud seadused ja regulatsioonid.

Sturgeon märkis Brexiti protsessi kohta, et ta ei toeta Boris Johnsoni viimast Brexiti lepet ning on erakorraliste valimiste toimumise juhul nõus koalitsiooni minema vaid parteiga, mis nõustub uue Šoti iseseisvusreferendumiga.

Sturgeoni referendumiplaanile on juba reageerinud leiboristide liider Jeremy Corbyn, kelle sõnul "pole iseseisev Šotimaa hea mõte" ning et kui temast peaks saama järgmine Briti peaminister, ei kaaluks ta referendumi lubamist paaril esimesel ametiaastal. "See pole leiboristide jaoks prioriteet," lisas ta.

Eelmine Šotimaa iseseisvusreferendum toimus 2014. aastal. 55 protsenti hääletanutest oli Suurbritanniasse jäämise poolt. 2017. aastal esitati tollasele peaministrile Theresa May`le palve järjekordseks referendumiks, millest May keeldus, viidates ebaselgustele seoses Brexitiga.