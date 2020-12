Sturgeon kutsus taas üles Šoti iseseisvusreferendumit korraldama

Sturgeon on lubanud referendumit, kui tema Šotimaa Rahvuspartei (SNP) võidab mais peetavatel Šoti parlamendi valimistel.

Sturgeon ütles alles laupäeval, et pole kunagi olnud kindlam iseseisvuse saavutamises. Šoti valitsusjuht ja iseseisvusmeelse SNP esinaine lausus erakonna virtuaalsel kongressil ajakirjanikele, et võimalus lahkulöömiseks Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigist pole kunagi olnud käegakatsutavam.

"Iseseisvus on selgelt silme ees ning ma pole kunagi olnud rohkem veendunud, et sihikindluse, alandlikkuse ja raske tööga me saavutame selle," lausus ta.

Sturgeon ja SNP toetavad teist iseseisvusreferendumit pärast erakonna võimast võitu Šotimaal Briti 2019. aasta üldvalimistel.

Nüüd loodab ta, et järjekordne ülekaalukas võit maikuistel valimistel Šoti parlamenti Edinburghis annab erakonnale mandaadi küsida rahvalt teist korda Ühendkuningriigist lahkumise kohta.

Viimaste kuude arvamusküsitlused on näidanud, et suur osa Šoti avalikust arvamusest toetab iseseisvust.

"Kes peaks langetama otsuseid, mis kujundavad meie tulevikku? Teame, et need on inimesed, kes siin elavad, kust iganes nad ka pärit pole, kuid kes oskavad parimal moel kasutada Šotimaa võimsaid inim- ja looduslikke ressursse. Sirutagem käsi kogu Šotimaale, nagu ei kunagi varem," lisas minister.

Sturgeon kutsus oma erakonda üles "näitama, et Šotimaa on valmis asuma oma kohale üleilmses iseseisvate riikide peres," öeldes, et Šotimaa "on riik, mis asub tegema ajalugu".

Briti peaminister Boris Johnson on korduvalt tõrjunud üleskutseid uue rahvahääletuse korraldamiseks, öeldes, et 2014. aasta referendum lahendas selle küsimuse terve põlvkonna jaoks.