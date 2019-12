Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon esitles neljapäeval plaani uueks iseseisvusreferendumiks, milleks on tema sõnul nüüd selge põhiseaduslik ja demokraatlik alus.

Sturgeoni Šoti Rahvuspartei (SNP) sai Briti üldvalimistel Šotimaal ülekaaluka võidu, tagades 59 mandaadist 47.

See tulemus ja SNP võit eelmistel parlamendivalimistel 2015. ja 2017. aastal näitavad esimese ministri sõnul, et uue referendumi korraldamine on vaieldamatu.

Peaminister Boris Johnsoni konservatiivid võitsid üleriigiliselt parlamendis enamuse, kuid kaotasid Šotimaal enam kui poole oma mandaadist. Konservatiivid tegid kampaaniat uue iseseisvusreferendumi vastu.

"Šotimaa tegi läinud nädalal täiesti selgeks, et ta ei taha Boris Johnsoni tooride valitsust, mis viib meid Euroopa Liidust välja," lausus Sturgeon pressikonverentsil Edinburgh'is.

"See on tulevik, millega me oleme silmitsi, kui meil pole võimalust kaaluda alternatiivina iseseisvust," ütles ta.

Šotlased hääletasid 2014. aasta referendumil 55 protsendiga iseseisvumise vastu. Seda kirjeldati ainsa sellise referendumina põlvkonna jooksul ning iseseisvuslased lubasid mitte taotleda uut hääletust, kui asjaolud just oluliselt ei muutu.

Rahvuslaste sõnul on säärane muutus see, et Johnson viib Ühendkuningriigi järgmise kuu lõpuks Euroopa Liidust väljas. Šotlased hääletasid 2016. aasta Brexiti-referendumil lahkumise vastu.

Tulevik, mille šotlased kolm aastat tagasi valisid, ei ole neile enam saadaval, ütles Sturgeon.

"See ühendus ei ole oma nime vääriline ja selle osad pole võrdsed," lisas ta.

Ta esitas Briti valitsusele taotluse anda Šotimaa valitsusele voli korraldada uus iseseisvusreferendum. Sturgeon on öelnud, et tahab referendumit järgmise aasta jooksul.