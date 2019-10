Euroopa Liidu Brexiti pealäbirääkija Michel Barnier ütles teisipäeval, et Londoniga lahkumisleppeni jõudmine sel nädalal on võimalik, kuid see nõuab veel keerulisi läbirääkimisi.

Briti ja Euroopa Liidu ametnikud proovivad lahkumisleppeni jõuda enne neljapäeval algavat Euroopa Ülemkogu, et Ühendkuningriik saaks leppega lahkuda 31. oktoobril.

Barnier kohtub teisipäeval Luksemburgis ülejäänud 27 liikmesriigi esindajatega, et neid lahkumiskõnelustega kurssi viia.

"Nädalavahetusel ja eile tehti kõvasti tööd, sest isegi kui leppeni jõudmine on keeruline, ja ausalt öeldes aina keerulisem, on endiselt võimalik selleni sel nädalal jõuda," ütles ta kohtumise eel ajakirjanikele.

"Ilmselgelt peab mistahes lepe töötama kõigi jaoks. Nii terve Ühendkuningriigi kui terve Euroopa Liidu jaoks. Las ma lisan veel, et on viimane aeg muuta head kavatsused õiguslikuks tekstiks," lisas Barnier.

Pärast nädalaid kestnud kartusi, et Ühendkuningriik lahkub blokist leppeta, on kasvab viimastel päevadel lootus, et leppeni siiski jõutakse. Seni pole otsustavat läbimurret läbirääkimistel aga veel tehtud.

Kolm aastat pärast 2016. aasta Brexiti-referendumit on peamine vaidluspunkt endiselt Põhja-Iirimaa ja Iirimaa piir.

Teisipäeval kohtub Barnier'ga Luksemburgis ka Londoni Brexiti-minister Stephen Barclay. Seda nähakse positiivse märgina edusammudest läbirääkimistel, mida on alates nädavahetusest katnud saladuseloor.

Allikas: Prantsusmaa peab Brexiti-kokkulepet võimalikuks

Prantsusmaa tervitas teisipäeval head hoogu Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise kokkuleppe üle peetavatel kõnelustel, ütles president Emmanuel Macroni abi.

"On tekkinud võimalus kokkuleppeks, kõik tunnistavad seda. Me loodame kokkulepet, aga see ei ole veel kindel," ütles nõunik ajakirjanikele enne neljapäeval Brüsselis algavat kahepäevast EL-i tippkohtumist.

"Me loodame selget hinnangut täna õhtul, et saada aimu, kas lepe tuleb või ei tule," ütles anonüümsust palunud Macorni nõunik.

Prantsuse diplomaatide sõnul käivad kõnelused teisipäeva õhtuni.

Presidendi nõunik teatas lootustandvast arengust pärast Macroni ja Briti peaministri Boris Johnsoni telefonikõnet.

EL-i tippkohtumise kõrvalt tehnilisi kõnelusi ei peeta ning see on poliitiline moment olukorra hindamiseks, ütles ta.