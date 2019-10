Diplomaadid hoiatavad samas neljapäeval algava Euroopa ülemkogu eel, et poolte vahel on Iiri piiri küsimuses endiselt erimeelsusi.

Coveney kutsus esmaspäevaste kõneluste algul ettevaatusele, kuid ütles, et kokkulepe, mis väldiks Suurbritannia leppeta lahkumist, on saavutatav.

"Lepe on võimalik ja see on võimalik sel kuul. See võib olla võimalik isegi sel nädalal, kuid me ei ole veel nii kaugel," ütles Coveney Luxembourg'is EL-i välisministrite kohtumisele saabudes. "Nagu ütles eile EL-i pealäbirääkija Michel Barnier, on teha veel palju ning loodan, et teeme täna edusamme."

"On üsna selge, mida me püüame teha, kuid arutelud on üsna detailsed ja tehnilised, ning usun, et kokkuleppe saavutamiseks tuleb võimaldada aega ja ruumi," lisas Iiri asepeaminister.

Suurbritannia ja EL peavad praegu viimase hetkel kõnelusi lahutusleppe sõlmimiseks enne sellenädalast Euroopa ülemkogu.

Briti peaminister Boris Johnson on korduvalt kinnitanud, et Ühendkuningriik lahkub blokist 31. oktoobril leppega või ilma, kuid Briti alamkoda võttis septembris vastu seaduse, mis nõuab valitsusjuhilt lahkumise edasilükkamise taotlemist, kui ülemkogu lõpuks kokkulepet ei saavutata.