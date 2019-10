Lasterikkas peres on rõõmu mitmekordselt, aga üht-teist võiks nende jaoks Eestis paremini korraldada, ütles lasterikaste perede liidu president Aage Õunap "Aktuaalsele kaamerale". Näiteks perepileti, mis nime järgi võiks just neile hästi sobida.

"Kaks last ja kaks täiskasvanut, siis on perepilet. Aga meil on ju suuremad pered. Siis tuleb ülejäänutele võtta eraldi piletid - üksikud ühesõnaga," arvas Meelis Aasa.

Meelise ja Marise kärgperes on viis last, mis tähendab aegu, kus ei saa omale mitte ühtegi kogupereüritust lubada.

Lasterikaste perede liidus on välja töötatud perekaardi programm, mis pakub suurperedele soodustusi. Aage Õunapi sõnul võiksid aga ka omavalitsused suurperesid senisest enam aidata, et igal lapsel oleks soodsalt vähemalt üks huviring.

"Ühe kuu ringitasu on umbes 50-60 eurot ja kui su perekonnas on neli last, kes käib ühes - ainult ühes ringis -, siis see on tegelikult ise juba üle 200 euro kuus lisakulu," selgitas Õunap.

Lasterikkad pered on tänulikud, et paari aasta eest kehtestati lasterikka pere toetus, mis toob kolme ja enama lapsega pere sissetulekusse märkimisväärse lisa. See peretoetus lisandub lastetoetusele ning on kolme- kuni kuuelapselise pere puhul 300 eurot kuus. Lasterikkad pered muretsevad, kas see ikka arvestab tulevikus elukalliduse tõusuga.

"Oluline on see, et see toetus ei jääks ajale jalgu ja et see indekseeritakse nii, nagu on indekseeritud näiteks pensionid," ütles Õunap.

Kolmelapseline pere saab lasterikka pere toetust, kuni pere üks ülikoolis õppivatest lastest on saanud 19-aastaseks. Lasterikaste perede liit leiab, et peretoetusi tuleks maksta kuni 21. eluaastani, sest kõrghariduse omandamisel kasvavad pere väljaminekud.