"Erinevalt pärast valimisi kostnud kriitikast koalitsiooni suhtes leian mina, et nad on päris hästi hakkama saanud," ütles Vendelin ERR-ile. Tema sõnul on annetuse tegemine täiesti isiklik otsus, milleks oli nüüd "aeg küps".

Varem ei olnud ka võimalust annetada, lisas Vendelin, kellele see oli esimene annetus erakondadele. Ta ei välistanud, et võib ka tulevikus erakondi toetada.

Vendelin rõhutas samas, et tema annetus ei tähenda Keskerakonna poliitika toetamist, kuna ta on poliitikast väga kaugel ega puutu üldse poliitikaga kokku. "Ma tean Jüri Ratast juba ammu ja mulle tundub, et kui neid on materdatud, siis seda on tehtud ebaõiglaselt," rääkis Vendelin.

Keskerakond sai tänavu kolmandas kvartalis erakondadest enim rahalisi annetusi - üle 150 000 euro. Kaks kolmandikku Keskerakonna annetustest pärines ühelt inimeselt - 100 000 euro suuruse annetusega toetas erakonda Vendelin, selgus Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) aruannetest.

Vendelin on tuntud kui ettevõtja Margus Linnamäe äripartner ja meelelahutusketi Apollo Grupp osanik. Vendelin pälvis Äripäeva rikaste edetabelis uustulnukate seas esikoha - majandusleht hindas tema vara väärtuse 67,5 miljonile eurole.